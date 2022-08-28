Arcade Fire主音被指控呃粉絲上床　發出聲明指妻子知情

加拿大樂隊Arcade Fire的42歲主音Win Butler捲入性醜聞，3名18至23歲的女歌迷指控他於2016年至2020年期間，以年齡與權力差距驅使她們與他發生性行為。1名事發時21歲的性別流動者則指控Win於2015年兩次性侵自己。

與隊友Régine Chassagne結婚20年的Win，發出聲明承認出軌：「我全心全意愛Régine。我哋一齊咗廿年，佢係我人生同音樂嘅拍檔，我嘅靈魂伴侶，我好幸運同感恩有佢在旁。但有時要做好父親、丈夫同隊友係好難平衡。今日我想講清楚自己人生所犯嘅錯誤決定同過失。我婚外係有雙方自願嘅性關係，大部份都好短暫，我老婆亦知道。」他強調沒有逼人上床：「每段關係都係雙方自願，對方亦係成年人。如果講相反嘅嘢係扭曲事實，完全係錯。我從來冇強逼過任何女人就範，任何話我有咁做嘅暗示都係假。」

Régine亦發出聲明支持丈夫，表示：「我知道佢個真心係點，我知道佢永遠唔會未獲女人同意就掂佢，佢亦未做過。佢迷失過，但已經搵返正途。我愛佢，亦愛我哋一齊創造嘅人生。」