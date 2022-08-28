COCO　美胸辣妹翻生

做人最緊要識得走位，呢條路行唔通，咪搵過另一條出路囉，只要本身有料，就唔怕冇機會闖出名堂。正如今日為大家介紹嘅寫真女優COCO，因拍過鹹片，事業發展大受打擊，但佢冇被打沉，轉行後成功上位，仲獲得回歸寫真界嘅機會，又一鹹魚翻生嘅好例子！

極品身材

喺日本寫真界要搵個靚女唔難，但就算個樣唔夠靚，只要笑容親切，同樣有吸引力，COCO就係人辦！講真，COCO嘅五官唔算好標致，雙眼有時都幾死魚吓，好彩佢嘅笑容好甜，散發出天真嘅少女味，唔少男士都為之心醉！另外，COCO仲有一副靚偈，上圍對F奶夠凸出，條蛇腰得23吋，加埋一個又圓又翹嘅極品蜜尻，簡直係完美配搭，而且佢係一位舞蹈員，平時有做開運動，所以肉地結實，皮膚又緊緻，可謂弗到漏油。

谷底反彈

其實COCO初出道嗰陣叫石原佑里子，因為一對F奶夠大夠挺而被封為日本一美胸女大學生，前途備受睇好，偏偏喺就快上位之際，佢就被人發現同男友拍過鹹片，露點不特止，又做埋好多猥褻行為，最慘係好清楚咁影晒佢個樣，呢鋪真係吟詩都吟唔甩！以為阿妹嘅藝能事業會就咁毀於一旦，錯喇，佢決定轉行去做活躍夜店嘅舞蹈員，結果又畀佢成功上位，仲有機會重返寫真界添！家陣COCO除咗拍寫真、跳舞同唱歌，仲做埋擂台賽嘅舉牌女郎，早前更加為官能小說舞台劇作性感演出，實行全方面誘惑觀眾！