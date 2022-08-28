陳柏宇唱功好靠「側田」？王嘉儀想拜師擺咗大烏龍

陳柏宇聯乘王嘉儀（Sophy）在九展開騷，兩人除了演唱自己的作品，更用上大半時間高唱別人的歌，如馮允謙《思念即地獄》、柳應廷《人類群星閃耀時》、鄭欣宜《先哭為敬》等等，原來歌單在8月中才擬定好，兩人只用了個多星期去學習新歌，籌備過程極短，柏宇說：「今次個Show以音樂作主導，唱好多人哋嘅歌，可以重新編曲，呢件事係非常大膽。」

Sophy坦言經過今次合作，感受到柏宇唱歌的功力深厚，當知道對方原來有學唱歌後，很想跟對方的歌唱老師拜師學藝，怎料卻擺出大烏龍，她在台上自爆道：「我問佢跟邊個學唱歌，佢話係側田，我聽到未覺異樣，同佢講我都想跟側田學唱歌，點知原來佢係話吉田！」全場爆笑。柏宇也點名大讚對方，希望觀眾多認識她和她的音樂。

騷後兩人仍為演出作檢討，柏宇指Sophy的歌聲其實有其特質：「佢嘅歌聲有好多好嘢喺裏面，除咗好薄嘅頭聲，亦有啲真音喺度，之前聽佢嘅歌冇特別留意到，係好嘢嚟嘅！再做多啲練習，會可以再有唔同嘅Vocal。」Sophy坦言獲益良多：「我嗌佢大佬，佢本身嘅氣場都係霸氣，好照顧後輩，綵排時佢會好爽快教我點樣可以做得更好，佢講嘢方式又好似朋友。」