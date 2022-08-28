俗語有話「三十六計，走為上計。」做人處世真係要識得走位，唔掂千祈咪死撐。講到「走」（Walk）呢個動作，你會諗起走佬、走私、走數，抑或情色世界入面嘅有趣俚語同經典作品呢？

Walking the Snake 與蛇同行？

「Walking the Dog」解作遛狗，咁「Walking the Snake」豈不是解作遛蛇？當然唔係咁簡單，查實佢係一句情色俚語，意思係男士自娛咁解，原因在於「Walking」有手部套弄嘅意思，「Snake」則暗指男士兵器。講開「Walk」，筆者仲諗起兩個同色情服務有關嘅俚語，分別係「Walk-up」同「Street Walkers」，前者暗指妓院，後者則暗指企街妓女。

Crab Walk 唔係扮蟹！

男女交歡最忌一成不變，一味玩傳教士式或推車仔，再好玩都會覺得厭，所以耐不耐要轉換吓體位，而「Crab Walk」就係一招可以令快感同趣味性有所提升嘅體位。首先男女雙方要對坐，雙手各自向後撐，兩腿交叉嘅同時，女方將雙腿放喺男伴雙肩，繼而進行活塞動作，形態好似隻蟹咁。據性學家指出，「Crab Walk」要求男女之間要合拍，好玩之處係兵器進入角度能刺激女伴G點，令雙方可以齊齊獲得高潮。

《The Dog Walker》 遛狗情緣

喺放狗時邂逅靚女狗主，喺現實中未必有呢啲機會，由Adam & Eve製作嘅《The Dog Walker》，正好滿足男士呢種幻想。影片由David Lord執導，故事講述男主角Eric Masterson一直同老婆性格不合，某日喺公園放狗嗰陣，遇上Alexis Ford、Abbey Brooks等豪放嘅女狗主，結果梗係把持唔住係咁出軌啦！片中嘅脫星都有火辣身材，特別係暴乳嬌娃Abbey Brooks，佢嗰對36DD車頭燈真係好吸睛，加埋演技出色，難怪多次喺各個四仔頒獎禮上獲得最佳演出嘅提名。

同場加映：《M男WALKER》

講到片名同「WALK」有關嘅日本AV，相信好多AV迷都會諗起JNS喺2017年推出嘅《M男WALKER》，事關呢套作品被譽為M男題材嘅經典，仲要係由人氣長身巨乳女優水野朝陽主演添！喺片中，朝陽化身成調教女王，周圍物色M男獵物，表情肉緊又興奮，令唔少AV迷睇得津津有味。話時話2013年出道嘅水野朝陽，先後用過水野朝美、奧村由實等藝名，因為胸前有對37G巨乳，喺AV界好吃香，吸金力相當勁。2019年曾短暫引退嘅佢，2020年11月以Madonna專屬女優身份復出，同時進軍網絡界，社交平台有超過32萬粉絲！不過，佢自從今年4月起就冇推出新作，係咪預示佢又引退呢？