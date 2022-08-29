【是日通勝】

農曆八月初三

壬寅年 戊申月 甲寅日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：破屋、壞垣

忌：大事勿用

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：9、19、35、49

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：獲幸運之神眷顧，沒有甚麼問題可以難倒你。

金牛座：工作順利，即使有麻煩出現，仍能從容面對。

雙子座：安守本分，不要越俎代庖，保持低調免惹禍。

巨蟹座：投資需要量力而為，盲目跟風易損手收場。

獅子座：收身要顧及健康，單靠節食會令身體受損。

處女座：謀事遇阻力，易進退失據，有可能陷入財困。

天秤座：主動向心儀對象示好，有助打破感情悶局。

天蠍座：判斷力差，投資要審慎，心急易墮騙財陷阱。

人馬座：面對得失應保持平常心，毋須跟別人作比較。

山羊座：事業運強，能在職場上大展拳腳，好好把握。

水瓶座：財運好到極，投資有望嘗甜頭，可乘勝追擊。

雙魚座：謀事要顧全大局，自私自利會令好運氣溜走。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）雞 正財旺

（跌）猴 是非多

鼠：運勢不穩，要做好時刻面對困難的準備。

牛：事業運平平，保持樂觀，有力化危為機。

虎：自信心強，面對各種問題都能果斷處理。

兔：財運旺，與人合夥投資，容易有斬獲。

龍：做事快靚正，事業上要善用自身的優勢。

蛇：頭昏腦脹，負面情緒多，易聽長輩意見。

馬：好運相伴，腦筋轉數快，做事效率奇高。

羊：責任感強，處變不驚，沒有問題難倒你。

猴：是日沖煞，好勝固執，易招惹人事紛爭。

雞：趁正財運佳加把勁，付出與收穫成正比。

狗：人緣甚佳，陪家人享用美食，樂也融融。

豬：幹勁十足，事業上不乏發揮所長的機會。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

公道世間唯白髮 貴人頭上不曾饒

在這世上唯一公平的只有白髮（寓意時光），即使你是達官貴人、億萬富豪的頭頂也不會輕易放過。

唐代詩人杜牧認為世上只有時間是最公平的，任何人都躲不過衰老、逐漸走向死亡的命運。這首詩表面上看似是感慨生命短暫，勸人知命、應命，凡事應看開一點，但實際上是在暗喻人世間除了時間不會說謊，能證明一切之外，全無公道可言，時間流逝，不分貧賤富貴都無法逃避，另可用來形容世上除了時間以外，沒有一件事是公平合理的。

從人生的命理八字看，有人能夠幫助自己，不論是上司、朋友、親人，抑或生意上的客人，都統稱是你的貴人。在家居風水上，也要找個好的靠山。靠山除了真正的山，也可以是背靠一些整齊大厦，但山形也要留意，所有好的形勢代表貴人扶持，主財運、掌權，最重要是健康。

所謂「后土受傷，家宅遭殃」，如後方靠着山石嶙峋、甚多突出石頭之山，或背靠的大廈有尖角對着，如不能改善，化解方法是讓後方窗門長期落下窗簾，即所謂眼不見不為煞，是有點幫助的。即所謂「莫思身外無窮事，且盡生前有限杯」。