賽前揭秘︱港姐大熱邢慧敏臨門惹是非　傳母開賭檔

年度選美盛事《2022香港小姐競選》將於周日舉行準決賽，當中「連詩雅師妹」邢慧敏擁有模特兒身材，成為今屆大熱。不過，昨日（28日）有爆料稱其母原來經營麻雀檔逾10年，去年更被突擊搜查，因而惹上官非，未知此舉會否影響評審團對邢慧敏的印象！

《2022香港小姐競選》如箭在弦，19位佳麗早前到愉景灣會所進行特訓，為9月4日舉行的準決賽做好準備。今屆佳麗不乏高學歷及身材有料之人，但不及各人的新聞吸引，早前揭出「抗病鬥士」陳瑞菱因割巨型腫瘤令胸前留有1呎長疤痕；「翻版孫藝珍」梁超怡被爆身上有3個紋身；社交網坐擁178萬粉絲的陳銘鳳創業成立教育、升學、來港生活的一站式諮詢服務公司等，未選已成為網民討論對象。

被突擊搜查

當中模特兒出身、現年27歲的邢慧敏挾「連詩雅師妹」之名，在面試初期已受到關注，成為大熱之選。身材弗爆的她活躍於社交網，並不時分享健美心得，沒想到她原來曾是肥妹仔，自爆體重曾達近70kg，結果花了一個月，地獄式減磅17kg，毅力驚人！她詳細分享減肥秘訣，當時連詩雅亦有留言回覆，揚言同樣要瘦10kg。

除了健美主題，邢慧敏社交網亦不乏她吃喝玩樂及攬愛犬的照片，顯然生活寫意，家境不俗，不過近日有讀者爆料，指其母在石籬開設麻雀檔有十多年之久，更有「四眼妹」之稱，至去年被突擊搜查，惹上官非。未知此事會否令邢慧敏形象受損，影響其晉級。

至於25歲的博士生徐麟是今屆擁有最高學歷的佳麗，猶記得面試當日，她以爆炸頭造型突圍而出，及後更因貌似前港姐冠軍陳茵媺而獲睇高一線，惟因廣東話不靈光被挑剔，即使身為大熱，亦未必可以穩奪后冠。不過，近日有網民推測她大有機會當選冠軍，皆因今年其中一位評審孫大倫，在2006年同樣擔任評審，而該屆冠軍就是陳茵媺，故網民推測被封為「翻版陳茵媺」的徐麟大有機會獲得其神聖一票。東網就上述消息向無綫查詢，惟至今仍未獲回覆。