阿諾經典科幻片《鐵血戰士》故事竟然係史泰龍啟發

由阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）主演的1987年電影《鐵血戰士》（Predator），上映時毀譽參半，但後來也被承認是科幻經典！雖然故事簡單，但由前半部的軍戰動作片，逐漸變成殺人恐怖片，最後揭曉外星獵人的形貌身份，相當有創意，因此引申出多套成績不佳的續集，直到最近的前傳電視劇《鐵血戰士：狩獵追擊》（Prey）才一洗頹風。

其實最初《鐵血戰士》劇本的誕生，與阿諾曾經的影壇死敵史泰龍（Sylvester Stallone）有關。當時史泰龍作品《龍拳虎威》（Rocky IV）剛上映，荷里活行內流傳一個笑話，指Rocky已經打遍地球無敵手，再拍續集就要打外星人。編劇Jim Thomas與John Thomas決定將這個笑話化成真，起初故事中有一班不同種族的外星獵人，去獵殺不同目標，後來改成只有一種外星人。背景設定在南美，是因為當年美國政府經常在當地派出特種部隊執行任務。

由於這對編劇兄弟是新人，劇本被荷里活公司冷待，他們逼於無奈，將劇本私下投到20世紀霍士的監製Michael Levy門中，成功打動對方買下劇本。