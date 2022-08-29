陳葦璇入行7年迷失過　諗盡方法延長歌唱路

歌手陳葦璇最近忙於宣傳新歌《一個傻瓜一個啞》，當年以組合As One出身的她入行第7年，她笑說：「眨吓眼就第7年，好彩我都係26歲啫。」她坦言好似見她出道多年，但她未做到大家耳熟能詳的作品，她說：「我覺得喺成績可以再好啲。」

喜歡跳舞的她拍攝過不少跳舞片，當年台灣一個導師也因為見過她的片，邀請她到當地參加一個歌唱比賽，她說：「有段時間都幾迷失，唔知自己係咪適合香港市場，我有諗過留喺台灣一段時間，認識吓嗰邊製人同寫歌創作，本來想延長居留申請，點知就爆疫情，全部人居留都唔批，我先返嚟，嗰時都幾sad。」

唱歌是她最愛的工作，但她明白到作為一個事業，好需要天時地利人和配合，她說：「我梗係有諗過自己係咪唔夠好，係咪要放棄呢，但我覺得每個artist都會有呢個迷失時候，好彩我有小動物陪伴，又有好姊妹畀我支持，我會諗方法點樣去延續我嘅歌唱事業，所以我依家簽咗環球唱片，嚟緊我陳葦璇都會專注喺唱歌方面。」

早前她跟同公司樂隊ONE PROMISE（OP）到校園唱騷，他們搞笑地走入課室扮學生，Kira留言：「有冇人搵我扮大學生，好明顯得我係乖學生。」OP主音文廸笑着留言：「你嗰日話你係『老師』嘅，我先咁認真上堂。」成員天衡則搞笑話多謝師姐帶領，Kira反指他們是師兄才對，網民則期待將來他們可以一齊有合作表演。