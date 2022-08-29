林家謙落淚自認爆紅靠僥倖　大爆開紅館騷前兩周仍考慮取消

歌手林家謙1連7場紅館演唱會昨晚（28日）尾聲，台下粉絲反應相當熱烈，完騷後久久不肯散去，繼續留低大叫encore。完騷前家謙終忍不住哽咽，感性自爆：「做呢個騷一啲都唔易，最大關口係自己 ，大家咁鍾意我係僥倖。我真係唔夠歌開演唱會，演唱會總監就同我講入紙先啦，唔一定批嘅，點知又真係批喎，咁我努力出碟，希望唱多啲自己嘅歌...其實我又唔夠能力去唱，坦白講開騷兩星期前仲諗緊想取消！人生好多嘢冇得encore，完騷後可能有人會離開呢個城市，走咗之後希望仲記得呢個城市嘅一切，我哋某年夏天再相聚！」全場掌聲雷動。

嘉賓方面最有義氣莫過於鄧小巧。早前在外國公幹的她，為支持家謙而想盡辦法趕返香港，過程如坐過山車：「可以話千辛萬苦，終於等到隔離3+4。我今日係黃碼人士 ，23號知道25號後黃碼都可入場館，咁我即刻買機票然後趕去機場，點知又攞唔到QR code上機，飛機飛走咗，跟住『馬鞍』到 ，我決定再試，用咗48小時喺機場等...」家謙被她所付出感動，由衷表示：「有妳出現先至完美！」

已做了7晚嘉賓的Serrini，聯同Tyson Yoshi 繼續發揮搞笑本色，一上台就夾手夾腳想除掉家謙身上衣服。Serrini 又突然對Tyson說：「頭先你講咗，記得要做呀！」Tyson隨即衝向家謙將他「公主抱」，全場爆笑。另一位嘉賓陳蕾則自爆「黑仔」：「年頭張敬軒開騷我做嘉賓，點知即爆第五波而煞停，今次我做嘉賓又遇上打風改期...」家謙接口：「咁即係關陳蕾事啦！」

完騷後家謙受訪。談到今次開騷壓力，他坦言：「疫情一直波動，如果突然煞停主辦方會有損失，加上自身有好多關口，又覺得自己把聲唔可以頂得順咁耐。（你兩年就開紅館騷，破晒紀錄。）係開心嘅，有啲似發緊夢，開騷擺喺我嘅check list最低，我真係唔覺得自己會開。（你畀自己幾多分？）我依家覺得可以畀到8至9分，我係畀成件事嘅，做完第一晚觀眾嘅反應好好，包括有啲行內人話想睇多場，同埋我做好多心思嘢大家都有留意到，原來係會有人欣賞嘅，係開心嘅。（舞台係咪好多規範？）我犧牲咗個眼鏡擺設冇得郁嚟郁去、台唔可以轉動，每位嘉賓都要徒步上台，大家又唔介意，覺得好似回歸最初咁，好似有種舞台劇feel，人性化咗、好貼地。」

家謙笑言自己當刻最想打邊爐：「好想食麻辣火鍋，開騷每日淨係食兩個飯團，大家話我變咗26寸腰！（點多謝你啲嘉賓？）會食飯慶功，同埋我送咗啲禮物畀佢哋。（9月3日生日點慶祝？）陪屋企人，好耐冇同佢哋食過飯，我之前租咗個地方閉關。（生日願望呢？）想放過長假，或者去吓旅行放鬆吓先。（紅館封館後你第一個上台喎。）希望以後係一個新開始，我個騷畀到信心及療愈作用畀大家，相信有啲人抱住複雜嘅心情入場，但睇完心情舒服番，唔會再對呢個地方有陰影。」