極致偽素顏　「白開水妝容」6大技巧

近年彩妝界刮起「白開水妝容」風潮，這種似有還無，乾淨純粹的妝感，也深受一眾韓國女星追捧。（互聯網）

男生常常說喜歡女生素顏，但講就講得好聽，當女生真的零妝示人，又嫌女生的素顏太過展現真面目！難怪近年流行似有還無的素顏妝，就連韓國氣質女星朴恩斌、金泰梨、秀智，以及有「韓國最美模特兒」之的洪秀珠等，都經常在劇中或戲外以極致素顏感覺的「白開水妝容」示人。究竟這一款看起來親切無害的清新妝容的重點是甚麼？馬上掌握以下6點，就能輕鬆Get技巧，打造出淡妝界天花板妝容喇！

1.微霧底妝

既然名為白開水妝容，風格自然走清透淡雅路線。首先底妝就不可以太厚重，所以零粉感的霧感底妝是此妝容的關鍵，透出微微光澤讓皮膚看起來透亮和乾淨無瑕。第1個步驟是先做重點遮瑕，將臉上的瑕疵隱形，接着以小量多次的方式上粉底液，用點印的手法均勻拍開，就能將粉底與肌膚完美融合，塑造出自帶柔焦的輕薄零瑕妝感。

2.低飽和度眼妝

白開水妝的妝重點就是乾淨，因此眼影色調切忌太濃，建議選用低飽和度的大地色或淡淡的杏桃色眼影。先大面積掃上以上的消腫色調眼影打底，接着於雙眼皮眼褶位掃上略深的啡色眼影，從睫毛根部向上暈染，再用深啡色加深上下眼尾位置，最後畫一條內眼線，眼尾自然拉長一點即可，並搭配根根分明的睫毛，效果就自然不誇，又能增加眼形圓潤感及親和力。

3.可愛臥蠶

打造白開水妝時，不妨以顴骨上升式的微笑找到臥蠶位，然後用細Size的圓頭刷或指腹沾取一點珠光眼影打亮臥蠶位置，便能譲眼睛放大兩倍又純慾感爆棚！溫馨提示：眼影要選細緻粉質，顆粒過大的亮片珠光只會令妝容太過突兀。

4.溫柔野生眉

由於白開水般講求自然感，所以一字眉、平眉、挑眉等有明顯妝感的眉形並不適合此妝，反而看起來無攻擊感的溫柔野生眉會較合襯。大家可先用淺啡或淺灰色眉粉畫出柔順眉毛，不過畫的時候要盡量保留毛的原生感，可借助眉刷將眉頭暈染開，或使用較細的眉筆在眉頭順着毛流方向畫出幾根乾淨的眉毛。

5.好氣色胭脂

胭脂方面，宜選擇杏桃或裸色調的胭脂，以輕柔手法淡淡的掃在臉上，就能像肌底透出來的粉嫩好氣色，為白開水妝增添無辜可愛感。

6.氛圍感唇妝

為配合白開水妝的整體輕透感，建議放棄秋冬感十足的霧面唇膏，改為使用滋潤型唇膏，顏色可選裸色系或奶茶珊瑚色等，而且質地偏水潤的，就能帶出偽素顏的好氣色和自然氛圍。