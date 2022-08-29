爆操女神︱黃榕教你強化背肌改善「駝背」　突顯胸形更具美態

繽FUN星網節目《爆操女神》盡集女神獨門Fit爆秘技，開播以來深受歡迎，而黃榕更是在網民encore下回歸，拍攝新一輯分享更多健美心得。瞻前也要顧後，繼上集簡易美胸升Cup法後，今集黃榕和繽FUN主播阿Wing，介紹如何操出完美背部線條，強化背肌，不單改善「駝背」等問題，令胸形更突出！

首組動作是「俯身划船」（Bent over rows），雙腳開立，與肩同寬，手執啞鈴緩緩上升時，同時上身稍向前傾，臀部往後拉，收緊肩胛骨作「夾背」效果，感受後肩肌肉收縮，然後把啞鈴緩降時，以挻胸站直作配合。阿Wing初做時感到大腿有拉扯感覺，黃榕說因阿Wing大腿後側肌肉較緊，所以髖關節往後拉時會有拉扯感。

另一組動作則是利用自身體重的「超人式」（Superman），黃榕說可改善血液循環之餘，更能強化下背肌肉。動作簡單，只需俯伏，腹部貼地，手臂向前伸時，小腿抬起，如「超人」飛行狀，雙臂往後時，肩胛骨收緊。阿Wing初做時不斷嘩嘩大叫，但在黃榕指導下迅速掌握要點並大讚她叻女！黃榕說以上兩組動作，都可以每天進行，更大賣關子，說下一集《爆》內容是踢走bye bye肉！