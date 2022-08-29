英皇80周年誌慶｜楊受成首獻Sing　張敬軒親身指導高呼成就解鎖

英皇集團迎接80周年誌慶，特別呈獻「From Time To Timeless」（歷久不渝）誌慶短片，更邀得英皇歌手張敬軒趣怪聲演，以聲音穿梭時空，道出集團成立 80 年來的經典場面同發展歷史。英皇集團主席楊受成及副主席楊政龍先生（Alex）更首度大開金口，為短片配音。為了令效果更好，張敬軒除了向老闆及Alex分享開聲之道，更親自落場兼任調音師。張敬軒笑言能夠向兩位老闆「作出指導」是人生成就解鎖項目，仲大讚兩位好有天分！

短片共分為上下兩集，張敬軒由英皇起家講起，再由老闆及Alex擔綱驚喜彩蛋，分別為不同年代的發展作出總結及寄語。首次參與集團周年盛事的張敬軒表示：「加入公司以來，第一次參與集團的周年誌慶，感謝老闆們的賞識，選擇在AVON（錄音室）這個為香港樂壇製作無數經典金曲的地方進行錄音。老闆和Alex雖然是第一次配音，但完全得心應手，不用15分鐘已完成，還很專業地以不同節奏、語調錄了幾個版本。平日多是老闆提點我有關工作及做人處事的貼士，今次終於有機會為老闆們提供錄音心得，唔知之後有冇機會邀請到老闆同Alex參與我新歌featuring。」

在這個特別時刻，楊受成特別多謝投資者同客戶支持同信任：「當中更是少不了一班為集團默默耕耘的好同事。在穩健中不斷創新，與社會共享企業價值。」Alex則展望將祖父兩輩累積80年的豐碩成果繼續發揚光大：「從小我便跟隨着父親游走於公司的不同部門，英皇集團已成為我成長的一部分。」