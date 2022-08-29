VMA：Taylor Swift掃3獎　奪年度MV破紀錄

年度樂壇盛事《MTV音樂錄影帶頒獎禮》（VMA）結束，美國天后Taylor Swift憑《All Too Well》10分鐘版奪得最高榮譽「年度音樂錄影帶」，破紀錄成為唯一贏得3次該獎的歌手，亦是首個憑自己執導贏得該獎的歌手，亦掃走「最佳長篇音樂錄影帶」與「最佳導演」共3獎，成為大贏家。她致詞時順便宣布將會推出新碟：「我諗呢個係個好玩嘅時刻去宣布，我新碟會喺10月21日推出。我午夜會再講詳情。」

而英國男子組合One Direction前成員Harry Styles憑《Harry's House》奪得「年度大碟」，他因在紐約開騷未能出席。波多黎各男歌手Bad Bunny奪得「年度歌手」，成為首個贏得該獎的拉丁歌手。

【VMA部份得獎名單】

年度音樂錄影帶：Taylor Swift《All Too Well》

年度歌手：Bad Bunny

年度歌曲：Billie Eilish《Happier Than Ever》

年度大碟：Harry Styles《Harry's House》

年度組合：BTS巨巨

最佳新人：Dove Cameron

最佳合作：Lil Nas X & Jack Harlow《INDUSTRY BABY》

最佳流行歌手：Harry Styles《As It Was》

最佳Hip-Hop歌手：Nicki Minaj ft. Lil Baby《Do We Have A Problem?》

最佳搖滾歌手：Red Hot Chili Peppers《Black Summer》

最佳另類歌手：Måneskin《I WANNA BE YOUR SLAVE》

最佳拉丁歌手：Anitta《Envolver》

最佳R&B歌手：The Weeknd《Out Of Time》

最佳K-Pop歌手：Lisa《LALISA》

最佳長篇音樂錄影帶：Taylor Swift《All Too Well》

最佳導演：Taylor Swift《All Too Well》

最佳元宇宙表演：Black Pink

慈善音樂錄影帶：Lizzo《About Damn Time》