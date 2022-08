MIRROR紅館意外發生一個月,受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)仍然在深切治療部留醫,其父透露他情況稍有改善,比預期進步得多,而早前曾放負直呼無助的女友、COLLAR成員So Ching,隨阿Mo康復逐有進展後,似乎心情亦有好轉,今日(29日)她再更新社交網,轉發兩張插畫,圖片寫上「Don't forget you've only read part of your story so far. You don't yet know how it ends.(不要忘記,到目前為止,你只閱讀了部分的故事。你還不知道結局會是如何)」另一張則寫上「l bend so l don't break.(我折彎,所以我不會折斷)」暗示不會輕易放棄,保持正能量。