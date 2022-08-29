陳瀅爆周嘉洛好受女同事歡迎：專登嚟睇佢做戲！

藝人陳瀅與周嘉洛今日（29日）以無綫劇集《痞子殿下》劇中造型出席宣傳活動，玩遊戲時嘉洛被熱情粉絲攬實。陳瑩表示今次是劇集最後一次宣傳，故主動要求着戲服現身，嘉洛指再次穿上戲服甚有感觸，加上劇集進入結局週，感到有點捨不得。陳瀅透露已約了嘉洛、朱敏瀚及JW一齊觀看結局，之前嘉洛被拍到上陳瀅香閨而傳緋聞，問到是否到陳瀅家中收看結局？陳瀅說：「唔係，我哋喺出面睇。（睇完上你屋企？）睇到時情況，其實我屋企唔係好大。」

嘉洛強調從未試過單獨到對方家中，問他是否想試？他即斷言：「我冇興趣，亦冇原因要去。（中秋節可以去？）中秋都係一班人慶祝，好少兩個人。其實我哋三個之前去佢屋企都係傾套劇同睇劇，咁套劇完咗都少咗原因上去，所以之後會少啲上去，」陳瀅謂隨着劇集完結，二人緋聞都應告一段落，並大爆對方甚受公司同事歡迎：「之前拍劇有個女同事專登嚟睇佢做戲。（幕前定幕後？）我忘記咗係邊個。不過佢係抵睇嘅，佢做戲真係幾好睇，有時JW掛住睇佢做戲而忘記講對白。」嘉洛自言太醉心工作，所以未有留意有旁人看他演戲，問到為何如此吸引異性？他說：「我冇咩招數，可能因為我醉心工作，所以吸引到人。」

提到陳瀅有機會憑此劇跟陳煒及胡定欣爭視后，陳瀅說：「多謝大家鍾意呢套劇，不過都要睇埋年底啲劇先，可能有人比我做得更好，我都有套台慶劇《美麗戰場》。（兩套劇機會仲大？）拍得多唔代表大機會，我都試過一年播5、6套劇，連飛躍獎都冇。我想套劇攞劇集獎同組合獎多啲。」嘉洛就支持陳瀅奪視后。