黃寶欣癌症康復　抗拒搵第二春

歌手黃寶欣今日（29日）接受港台《香江暖流》直播訪問，宣傳她的新專輯，相隔30年再推出個人專輯，她翻唱全部男歌手的歌，她說：「一啲原唱影子都冇。（最難演繹邊首？）《大會堂演奏廳》我自已覺得好難唱，因為我將呢首獨唱歌變成合唱歌。」她再來與已退出樂壇的歌手蔡濟文（蔡仔）合唱，節目中蔡仔還透過電話受訪，他坦言沒有想過復出樂壇。

今日亦是寶欣舊曆生日，主持陳永業、袁梓珮特別為她準備了生日蛋糕，兩年前有大病的她已康復，依家每半年會做一次身體檢查，今年6月見過醫生，再過多一年先叫安全，她說：「好似話3年已經安全啲囉，唔會復發，因為我始終唔係尾期，我係好初期，（係咪都唔想講係咩癌？）咩cancer都冇所謂，總之係cancer要做化療。」

她覺得自己患病同壓力有關：「唔係遺傳，我生活真係好正常，我覺得人嘅情緒壓力好緊要，可能係工作壓力太大。」她坦言做化療過程相當辛苦，她形容不是痛，而是一種折磨，她說：「嗰陣時喺冬天嚟，但我係會不停出汗，瞓覺要墊住毛巾，因為做化療，覺得自己有陣味，自己又比較整潔，會諗會唔會成世纏住我，當時又食唔到嘢。」她笑言病愈後發覺自己是美食家，她說：「我唔係要食貴嘢，係食好嘢，依家我咩都會食，最近好鍾意食麻辣嘢。」

早前她又中招，不過情況OK，早就痊愈，她透露將要回內地處理私事，由於她的回鄉證已過期，她在內地的戶口因為證件未更新而被凍結：「我會返鄉下，喺深圳福田，今次會返去兩、三個月，要搞吓啲銀行戶口之類，順道遊玩吓，已經3年冇旅行過。」明年亦計劃到美國探望子女，她說：「我個仔已經做嘢，個女就仲讀緊書。」談到生日願望，聽到主持祝她找到第二春，她亦抗拒，她說：「我自己個人偏見，我呢個年紀搵嘅男士，佢哋唔會搵我，其次如果搵個60歲嘅，佢哋都係想搵人照顧，我好攰呀！（可能人哋照顧你？）我唔需要人哋照顧，我自己一個人好好，我好享受好開心，未來日子想旅居，周圍住吓玩吓。」