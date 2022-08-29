本日日本：鐵路迷必掃！日本鐵道開業150周年紀念品

鐵道迷注意！JR東日本東京支社與JR東日本Cross Station為紀念日本鐵道開業150周年，將於9月起發售「開業150周年紀念入場券」，「鐵道開業150年記念原創限定手錶」及「鐵道開業150年記念原創限定鋼筆」三款精品。當中以「開業150周年紀念入場券」最吸引，分為橫濱站和新橋站兩個版本，內容一樣有襯紙，「新橋站」、「横濱站」、「櫻木町站」D型車票各2張、紀念小碟一隻，兩版本分別於襯紙和豆皿用上了舊新橋站和舊横濱站作設計，每款限量1,500套。至於「鐵道開業150年記念原創限定手錶」則採用鐵道員攜帶的鐵道手錶為藍本，用色依照開業當時的1號機關車（150形），而錶盤則是初代日本產鐵道懷錶的模樣，限量發售500隻。而「鐵道開業150年記念原創限定鋼筆」亦選用1號機關車為靈感，上面刻有鐵道開業150年的標誌，附有墨水及收藏盒，限量發售150支。「開業150周年紀念入場券」將於9月5日8:00am起於GENERAL STORE RAILYARD網站發售。手錶與萬年筆將在10月8日起於GENERAL STORE RAILYARD網站，及大宮站的GENERAL STORE RAILYARD和東京站的TOKYO!!!兩間店舖開售。