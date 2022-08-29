楊千嬅被丁子高整蠱：佢扮狗叫嚇到我當眾大叫！

藝人楊千嬅為節目《有個閨密叫祖藍》任嘉賓，與主持王祖藍分享與老公丁子高及兒子Torres的生活點滴，透露老公私下非常貪玩，經常以整蠱她為己任，更不時以「石春藏手袋」來整蠱她：「佢同啲朋友夾埋，日本餐廳門口有好多石春，每當我去廁所準備走，佢就將所有石春擺晒喺我個袋度。我奇怪咁重嘅，一打開個袋全部都係石春，你話係咪㷫呀？」不但如此，丁子高更試過扮狗叫，令千嬅當眾失儀兼失魂，她說：「佢行行吓街喺後面用隻手拍我隻腳，然後扮狗叫，我以為真係有狗咬我咪大嗌，一大嗌成條街望住我，佢就喺度笑！」

相反年僅10歲的兒子Torres思想成熟，甚懂氹她開心，經常炮製美食給她，不過同時間又會管住其飲食，切要時更與丁子高「聯手」：「有時丁生唔喺度，我會飲啲佢唔鍾意我飲嘅嘢，我個仔會影相Send畀老竇，仲話『爹哋話唔畀飲』，我就話『畀我飲一啖啦』！」並笑指與阿仔相處後，才學懂「掛念原來係要講出嚟」。談到事業，千嬅難忘初入行於華星打拚的日子：「我哋嗰時做好多宣傳，係咁跑通告，一大班人唔同路線用同一個司機，一齊走天涯。」更指與華星另外兩寶陳奕迅及梁漢文關係儼如「屋企人咁熟」：「我唔使驚佢哋嬲，咩都會直接講。同埋我好感激師姐梅艷芳當年對我哋呢班新人照顧有加，教曉我哋全公司上下都係大家庭。