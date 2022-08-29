洪助昇開心有戲拍　 打鬥槍戰樣樣都想試

英皇新人洪助昇（Aiden）繼《憑實力單身》後，再推出跳唱歌《Mask Off》，但在同屬新人的黃明德（Dark）及黎展峯（Andy）中，他是唯一接拍電影的一個，可見機會多多。日前Aiden接受專訪時表示：「純粹係因為我喺香港浸會大學電影學院表演系畢業，公司知道我演戲出身，所以就畀機會我去試。（鍾意做歌手定演員？）我覺得係兩樣嘢，歌手可以喺作品分享自己嘅嘢，但演員就係要有劇本再演其他人。暫時我覺得歌手吸引啲，可以好直接分享我嘅故事。」現時他亦嘗試創作歌曲，但未知可有機會面世。

Aiden曾參加ViuTV《全民造星II》，因而跟MIRROR成員Anson Lo及男圑P1X3L成員George成為好友，指對方是比賽時的B1嘅隊長，亦深受對方的精湛舞技而接觸跳唱。問到可有關心Anson Lo，他就表示有留意演唱會發生事故後的狀況，但近期沒有打擾他，因知道對方需要空間處理事情。而問到Anson Lo可有請他看演唱會，他則表現避忌說：「我有買飛支持。」不過就暗示所買的場次，因墮屏慘劇而被取消。

談及可覺得藝人算是高危工作？他就覺得：「都Ok嘅，之後都會接拍打戲，我其實好期待，無論打鬥、槍戰嘅戲都想試，我有學開泰拳，拍動作片都應該冇問題。」他又謂開心能加入英皇大家庭，因可成為偶像的師弟，有機會和巨星交流：「屬於深夜自我反省嘅人，錄完歌，又諗有乜可以做好啲，我試過凌晨2、3點Send message畀師姐泳兒，佢錄咗好長嘅回覆教我，師兄張敬軒就似大哥哥，而師姐容祖兒、Twins就係我兒時偶像，可惜暫時未有機會見到佢哋。」

場地提供：西施畫坊