王菀之做投資者勁瘋狂　張繼聰：佢達古天樂級數！

張繼聰（阿聰）與王菀之（Ivana）今日（29日）出席出席電影《飯戲攻心》首映，阿聰的太太謝安琪亦有現身撐場。正在演出舞台劇的Ivana難得停演一天，她表示：「好多謝大家，舞台劇啲飛已經賣晒，我都好想加場，但個場地已經畀人訂咗，所以加唔到。（之後再重演？）有諗過，但我又想試新嘢，我好想同張繼聰合作演舞台劇。」

阿聰指太太已經看過Ivana演出，並大讚她的表現技驚四座，自己要跟對方多多學習，並謂向來很佩服Ivana：「做舞台劇要好有熱誠，做投資者就更加瘋狂，但佢一次又一次咁做，佢係夢想家，係佢古天樂級數，簡直係舞台劇界嘅古天樂。」Ivana笑言希望《明日戰記》及《飯戲攻心》都邀她拍續集，好讓她幫補一下在舞台劇上的投資。阿聰自言甚少演舞台劇，笑言如果「之姐」找他演出，酬勞方面不用多說，一定會義不容辭。

另外，提到張繼聰十月將舉行個唱，他稱仍有飛債在身，但就不會加場：「我依家拍緊戲，就快煞科，之後就可以專心準備個唱。」對於近日疫情反彈，會否擔心影響電影票房？他坦言沒有人不擔心：「希望政府體恤，其實唔止電影界，飲食界同各行各業都係，大家都承受咗好耐，其實香港人防疫意識都好高，當然身體健康都好重要，希望攞個平衡，我哋作為市民好被動。」至於阿聰有份演出的ViuTV劇《季前賽》因MIRROR演唱會意外而延期播出，阿聰表示：「都明點解延遲，身為演員會尊重製作單位嘅決，之前嘅慘劇，希望傷者康復，其他年輕人嘅心情要時間平復，宣傳嘅時候我會配合，而且終有一日會播，拍攝嘅時候好愉快，相信呢套劇大家會睇得開心，套劇冇伏味。（邊套有伏味？）你知啦，依家啲劇未上，啲人就話有伏味，我覺得乜都應該自己親身去感受，唔好聽人講。」