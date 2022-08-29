巨乳髮型屋　剪髮再縱慾

剪個靚髮好重要，真係成個樣都唔同晒！AV業界資深人士神仙乙都係咁話，仲表示如果可以好似日本AV界嘅開心髮型屋系列咁，有個巨乳髮型師坐鎮，仲會照顧埋客人嘅需要，咁就一定會成日去幫襯，冇頭髮都要玩返轉呀！

撞出慾火

喺Moodyz出品嘅《耳邊低語誘惑性感髮型屋》中，中山文香係一位髮型師，由於佢擁有一對豐滿巨乳，招呼客人時雙峰成日唔小心頂撞到對方，而客人畀佢對巨乳撞多兩撞，往往生起色心調戲文香一番，不過文香都唔係咩怕醜妹，一於喺客人耳邊大講淫語，搞到大家都慾火高漲，然後佢就會帶客人去僻靜嘅角落，偷偷摸摸咁溫馨纏綿一番！

主動勾引

由MAXING推出嘅《K奶美女工作的猥褻髮型屋》入面，小梅惠奈呢位巨乳髮型師成日都慾火高漲，最近更開始喺工作期間對客人唔規矩，先嚟個酥胸半露誘惑，再向對方施展胸壓，然後再吹奏一曲，客人見惠奈咁索又咁好波，仲要主動勾引，當然唔會抗拒啦！如果想更進一步又點呢？惠奈就會叫客人留低，等髮型屋關門後兩人就可以盡情激戰。

瞓身守業

片廠FITCH推出嘅《全部露出的可愛兔女郎髮型屋》，講述瀨田一花繼承家族髮型屋，雖然一花手藝唔差，但係附近新開咗一間又大又靚嘅髮型屋之後，客人都紛紛過檔。為咗守住家業，佢決定瞓身又獻身，換上各種性感Cosplay服嚟招呼男客人，剪理髮嘅時候更任由對方滿足口舌之慾，甚至喺理髮椅上同客人激戰，由於一花招呼周到，果然令髮型屋客似雲來！

簡評

今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意中山文香主演嘅《耳邊低語誘惑性感髮型屋》，因為文香每次都係偷偷地誘惑客人，夠晒刺激之餘，亦配合到喺髮型屋唔可以明目張膽咁話做就做，感覺逼真，令觀眾睇得相當過癮！