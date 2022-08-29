韓國鄰家姐姐　甜美親切

唔少藝人同模特兒都會改藝名，只係隨住網紅湧現，有部分網紅索性以網名做藝名，既有網絡時代感，又予人別樹一幟嘅感覺，好似呢位嚟自韓國嘅性感網紅名叫「min_1111111」，相當特別又有個性。

散發健康美

相信唔少人見到「min_1111111」呢個名字時，都會想知道佢嘅真名係乜，不過佢一直都冇公開透露，而佢嘅粉絲會暱稱佢做「Min」。佢之所以令網民印象深刻嘅地方，除咗個名特別，更在於佢有樣有身材，氣質更係令人着迷。論身材，唔單止上中下圍都咁正，結實嘅臀部肌肉及纖腰，更係充滿健康氣息；論樣貌，唔單止甜美可人，更散發出一種親切魅力，予人鄰家大姐姐嘅感覺，加埋笑容，簡直係暖透心，難怪佢成功吸納唔少粉絲。

吸金力強勁

成為網紅之前，佢其實係一位模特兒，喺各個車展及電玩展都會見到佢嘅蹤影，之後隨住人氣大爆發，便全身投入網紅行列。現時擁有逾40萬粉絲嘅佢，吸金力超強，從最初為時裝及化妝品擔任代言人外，亦為內衣、泳衣、運動產品等做宣傳，偶爾亦會做直播打機。另外，佢近期做埋吃播主持，喺唔同嘅餐廳直播美食。有人就覺得奇怪，作為健美型美女嘅佢，咁食法唔怕肥咩？不過從佢嘅運動直播中睇，佢嘅健身量一啲都唔細，唔怪之得食極身材都咁弗啦！

Profile

出生地：韓國

身高：168cm

三圍：34E-25-35

早喺2018年做網紅嘅「min_1111111」，名副其實係紅足咁多年，同時佢嘅樣貌及身材亦保養得宜，而且愈嚟愈Fit，尤其係條纖腰，足見佢一直勤力鍛煉，大家Click入佢嘅社交網站，就可以見到佢嘅健身照，當中仲有好多性感靚相任睇啦！