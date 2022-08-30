楊紫瓊自爆無緣演《標殺令》全因被昆頓塔倫天奴嫌棄？

由荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的經典動作片《標殺令》（Kill Bill: Volume 1）上映至今不經不覺已有19年，昆頓雖然曾自稱是楊紫瓊（Michelle）的「忠粉」，但在《標》卻沒有邀請她參演與「新娘」奧瑪花曼（Uma Thurman）血拼。而Michelle和昆頓最近接受一雜誌訪問時就解開他們未能合作之謎。

昆頓在訪問中大讚Michelle：「我係佢（Michelle）嘅鐵粉，佢對眼總係有光。」而他更首次透露《標》女主角「新娘」的靈感正是來自《警察故事III超級警察》的Michelle！那為何他因乜不找楊紫瓊來演《標殺令》？她表示自己亦問過昆頓此問題：「我問過昆頓一樣嘅問題，佢好聰明，佢話：『點會相信奧瑪花曼好打過你呢？』」

楊紫瓊亦在訪問中自爆曾因拍戲而重傷而想過從此放棄演戲，就是因為昆頓說服她打消此念頭！她表示1996年她因拍攝電影《阿金》而受傷，一度以為自己傷了頸而癱瘓，當時自己有想過息影。而昆頓當時因為宣傳《危險人物》而來到香港，並到醫院探望楊紫瓊，他花盡唇舌成功說服她放棄事業的想法，令她重新有演戲的動力，之後她就闖美演占士邦電影《新鐵金剛之明日帝國》（Tomorrow Never Dies）。