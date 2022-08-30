東方日報C1：馬國明呻喜事遭「疫」襲　否則結咗婚！

城中好男人馬國明與女友湯洛雯（靚湯）雖然仍未落實婚期，但他直言若非疫情，應已將靚湯娶入門！他未做人夫先諗做老竇，已對未來教育子女的事宜有所規劃，自言不會預留太多錢給下一代，以免小朋友因物質過盛而迷失自我，又指要儲夠錢供子女完成大學課程，才會安心退休。

視帝馬國明與靚湯拍拖3年，屢傳婚訊，早前更共賦同居，過着試婚生活，就連財富亦能與靚湯分享，表示要出張附屬卡給她，感情好到不得了。馬國明日前受訪，談到結婚問題，他指與女友已有共識，向結婚方向邁進，若不是疫情關係，應已與靚湯拉埋天窗，連結婚方式亦已傾過：「我哋諗過旅行結婚，睇吓年底個政策會唔會再放寬，如果請人去飲，大家返香港要隔離7日好慘啫！」

結婚只差一步，而講到小朋友，原來馬國明對教育子女已有一套藍本，認為不需要留太多錢給下一代，滿足到基本所需已足夠：「女可以縱，但仔將來要養家，唔好乜都畀晒佢，否則佢會迷失。如果18歲就有無限錢，佢唔會識得擔起責任，呢方面我好似我老竇，對仔就嚴啲，對女就錫多啲，因為唔知將來嫁得好唔好。」

讚陳豪好男人

馬國明有份主演的無綫劇集《白色強人II》踏入結局周，口碑及收視理想，他稱比起個人獎項，更想劇集奪獎。他回想拍攝時正值疫情高峰期，台前幕後拉大隊去內地取景，當中經歷了長達21日的隔離，感受良多：「我記得臨出發時，我哋仲喺香港拍廠景，隔籬廠嘅人會用一種好尊敬嘅眼神望住我哋，好似我哋上前線去打仗咁，好深刻。」講到跟另外兩位視帝陳豪及郭晉安合作，馬國明讚安仔經驗豐富，睇劇本透徹深入，令他獲益不少，至於陳豪是他眼中的真正好男人：「我試過喺拍劇現場發脾氣，但我從來未見過陳豪發脾氣！佢係我識嘅男人之中EQ最勁嘅人，比我更高層次，佢真係好超然！」

今年是馬國明入行23年，講到工作目標，他自認向來冇目標：「唔會計劃幾年後係點，你永遠唔知將來點，好多時係社會令你改變。（冇諗過退休問題？）暫時未，有排未可以退休，依家有父母要養，將來有小朋友要養，所以要儲錢。（儲幾多？）差唔多夠錢畀仔女大學畢業。」

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