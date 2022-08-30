林奕匡同李靄璣慶祝木婚　餵食白麵包

歌手林奕匡（Phil）偕太太李靄璣（Rikko）為慶祝木婚，特別到擺滿木材的景點拍攝一輯恩愛照，穿上露肩裝的Rikko一身仙氣，美得如自由女神，兩口子又攬又錫，結婚5年如熱戀中的情侶，還餵食白麵包，似寓意平淡也幸福。

現職司儀及從事Kol的Rikko接受訪問時表示：「時間過得好快，感覺好似結咗3年婚咁，其實係5年，可能因為疫情關係，有啲時候嘅回憶好似完全冇咗咁。」回望疫情期間，她覺得和Phil及大眾如處於低谷中：「工作受影響停頓晒，身心健康都受好多天災人禍咁，感到好疲累，有頹廢過，有失落過。」

她又指在疫情頭1、2年，常自律宅在家中，情緒受到影響：「曾經試過20日冇出過家口，點知變咗好厭食，完全冇食慾，感覺食嘢完全係為了生存，嗰段日子，老公就會代我為去買餸，盡量買啲我鍾意嘅嘢畀我，哄我食。呢啲係好小嘅事，但係好窩心。由細到大我都係一個好正能量同好豁達嘅人，但原來老公比我更堅強，好感恩他在我身邊。」

她又指疫情似有緩和，近期全情投入工作中，由於未能如以往幾年般可離港旅行過二人世界，所以安排留港影靚相之旅，她說：「木婚比喻婚姻與木頭一樣堅硬，不易斷，所以我同一班好有熱情、好專業嘅攝影團隊，一齊構思咗以木為主題，一日走勻了香港幾個非常難得可以得到允許拍攝嘅地方，最特別絕對係喺香港木庫嗰一輯，香港木庫係間致力回收因颱風或發展而移除堆填區嘅香港本地樹木，建立循環經濟工業，所以好有意義。」問到她新工作安排，她開心謂：「嚟梗我終於如願以償會主持一個lifestyle電視節目，老公仲會擔任嘉賓，我好期待。」