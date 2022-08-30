周杰倫賣歌曲DEMO做NFT　再加未發表新歌

台灣天王周杰倫所屬的公司杰威爾音樂，近日和內地某藝術品交易收藏平台合作，推出「周杰倫限定珍藏DEMO空間」，DEMO意思是歌曲未正式發表前的錄製樣本。周杰倫親自選出5首歌曲DEMO，包括《青花瓷》、《擱淺》、《愛在西元前》、《晴天》，以及一首從未公開發表的新歌《紐約地鐵》。由於周杰倫向來在創作初期的DEMO中是以超高完整度的模樣呈現，令不少跟他合作過的編曲人十分驚訝，而DEMO也只有填詞人及製作人等少數人聽過，所以今次公開給樂迷欣賞，機會難得，具收藏價值。

周杰倫笑說：「沒想到有一天竟然會給大家聽到DEMO！聽過DEMO的人很少，它今天轉化為數位藝術收藏品，這樣的參與，我覺得也很『周杰倫』，他的音樂變成一個現象！你去收藏殿堂級的現象的作品，那不只參與了藝術事件，也參與音樂事件，我覺得以這兩個角度去切入的話，是很有意義的，因為他叫『周杰倫』！」驚喜的是，原來在《擱淺》的DEMO中，副歌部分竟出現《七里香》的歌詞，周杰倫笑言：「有時會這樣，你可能沒有歌詞唱，你又想唱點東西進去這個DEMO，只好拿別首歌來唱。」而《愛在西元前》的DEMO中，在歌曲開首部分更有rap！

身為杰威爾音樂掌舵人的楊峻榮，稱在2000年初見還未爆紅的周杰倫，發現對方視錄音室為家，睡錄音室已1年，當時周杰倫跟他說：「這裏不用付房租，每天早上醒來，樂器就在這裏，我可以直接做音樂，超棒！」楊峻榮稱當時聽過對方的DEMO後，鼓勵他索性為自己寫歌，打開歌手之路。