懷舊風熱襲　秋冬必備復古波鞋

2022年秋冬復古球鞋繼續當道，不少設計師重新將70或8、90年代的經典球鞋款式V，結當今潮流元素復刻出全新造型。以下介紹的多款球鞋新作，便是成功從OG款式延伸出來的復古設計，穿上後必能為你的一身穿搭注入濃濃的復古新潮味！

懷舊材質

為慶祝聯合創始人Bill Bowerman打造Nike Cortez 50周年紀念，日本時裝品牌sacai的主理人兼設計師阿部千登勢（Chitose Abe），特別採用尼龍與麖皮等材質重現1970年代的懷舊風情，並結合其拿手本領，將拼接雙層美學注入鞋領、鞋舌及Swoosh等位置，層層堆疊細節感。此外，立體雕刻中底，更加是玩轉原版Nike Cortez的楔型輪廓，充滿阿部千登勢的實驗精神。除了着重復古感的外觀，此聯名鞋款的前足亦搭載了Zoom Air緩震系統，在力量回饋及着用舒適感方面，都不令鞋頭失望。

向70s借鏡

重塑經典鞋款又點止咁少？來自瑞典的Eyts也重新設計了其標誌性的Santos運動鞋。新版本的靈感來自70年代的文化，柔軟的Nappa皮革鞋面搭配絨面材質鞋頭和鞋踭，配合鋸齒狀飾邊，勾勒出繫帶封扣的輪廓，感覺超復古。此外，鞋舌採用軟墊尼龍，鞋側用上亮面浮雕刺繡，鞋踭寫上款式名稱，襯以吸收地面壓力的橡膠鞋底，大大提升着用的舒適感！

重塑90年代經典

老牌跑鞋品牌Saucony，今季湊熱鬧與Sneakersnstuff（SNS）合作打造復古味濃的聯名運動鞋。以Saucony於1991年發布的經典跑鞋Shadow 6000為藍本，在保留Shadow 6000復古、寬大廓形的同時，對材質和細節進行了更新。啡灰二色組成的鞋面由毛茸茸的絨面和打孔牛巴革製成，鞋舌由全粒面皮革製成，並帶有尼龍飾面，襯以鞋側的紫色絨面「S」標誌，懷舊中帶和諧的視覺效果，能輕易搭配一身秋冬造型。