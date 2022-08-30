4月誕B女　42歲李貞賢3個月勁減30磅：好想快啲開工

現年42歲的韓國女星李貞賢於2019年4月下嫁拍拖1年的大學醫院整形外科醫生，今年4月誕下B女，榮升媽咪，她生B後很快便收身成功，於7月初復工宣傳新片《分手的決心》，而她最近就準備展開明日（31日）上畫的新戲《Limit》的宣傳活動。

她為宣傳《Limit》拍攝的雜誌寫真近日曝光，相中她穿上露肩和緊身開衩裙，Fit爆身形表露無遺。《Limit》是在她懷孕前拍攝，電影中的主角和壞人全部都是女人，她受訪時表示：「我好喜歡犯罪電影，但這些電影很多都是男人做主角，但這部電影的警察、犯人和幕後黑手全部都是女人，讓我好高興，完全沒有不拍的理由。」

談到要在沒有替身下完成高難度的動作戲，她表示：「真的好興奮，回到酒店發現全身都是瘀傷，遍體鱗傷，但看了影片之後就知道一切是值得的。」當講到她擁有「女戰士」的形象，她便說：「我的確有剛強的一面，大家都說我好狠，我懷孕的時候肥了30磅，曾經想過生B後3個月能不能拍攝，但現在過了3個月，那30磅已經完全減掉了。」

她坦言懷孕時覺得特別鬱悶：「孕吐太嚴重了，身體是瘦的，但肚子卻脹了起來，連走路都很吃力，不能工作，只能躺在床上，令我覺得很憂鬱，所以生B之後我就立即到處走，希望快些開始工作。」