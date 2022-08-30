Taylor Swift出新碟日期　玩嘢揀正仇敵Kim Kardashian生日

美國天后Taylor Swift於《MTV音樂錄影帶頒獎禮》（VMA）獲獎致詞時宣布將於10月21日推出新碟，其後於社交網站公開新碟《Midnights》封面，留言表示：「午夜，我人生13個失眠夜嘅故事，將會喺10月21日推出。我哋喺午夜見。」不過細心網友很快就發現，當日正是Taylor圈中前仇敵真人騷女星Kim Kardashian的42歲生日，擺明玩嘢！

一切始於13年前的2009年，饒舌歌手Kanye West趁Taylor於《VMA》獲獎時衝上台踩場，指Beyonce更值得獲獎，令Taylor大為尷尬。Kanye於2016出歌，歌詞指他與Taylor仍然有上床，因為是他令對方成名。Taylor公開批判Kanye歌詞具侮辱性，Kanye當時妻子Kim護夫鬧Taylor是「毒蛇」，指她講大話，其實Kanye早就致電通報她問她批准，網上更流出Kanye與Taylor電話對話的聲帶，令Taylor顏面掃地。

不過Kim上年受訪時被問到喜歡Taylor那首歌時回答：「我好鍾意佢好多歌，佢哋都好可愛同易上口，但我要睇手機先搵到歌名。」網友聽到時還以為她們已經冰釋前嫌，今次Taylor舉動可謂重挑戰火！