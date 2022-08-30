中秋團圓　應節菜花款多多

中秋佳節，大宴親朋，最方便就是出外用餐，適合大人小朋友享用的傳統中式美饌和新派菜式都有提供主題美食，甚至素食者都有得揀，吃完再來一口主題甜品最滿足，想和家人或朋友過一個開心節日，絕對無問題。

星級盛宴

若然是大宴親友或客戶，一個有睇頭的主題菜單相當重要。尖沙咀米芝蓮二星中菜廳欣圖軒以月滿香城為題，推出午市和晚餐套餐。9月10日至12日推出2款午宴，中秋樂聚團圓午宴就有頭抽香煎法國水晶藍蝦、花膠燉響螺和原隻鮑魚海鮮脆芋盒等。中秋佳節美食盛宴有凍露筍鮑伴海蜇頭、美饌海鮮三式餃和蠔皇花膠伴百花釀北菇等。於9月10日至11日供應的中秋花好月圓晚宴，就有選用法國水晶藍蝦和東星斑熬煮的魚湯法國水晶藍蝦脆香苗、精緻的玉簪龍蝦燕液和矜貴的蠔皇花膠扣鮑魚等菜式，夠晒得體。

秋日滋味

初秋適逢中秋節，美味廚由現時至9月12日推出的中秋套餐，就加添秋日元素，頭盤由金秋大閘蟹粉配多士和金南瓜雲腿素魚翅湯打開序幕。之後有和KIKI食品雜貨聯乘的芝士焗澳洲龍蝦配KIKI麵，其他還有楊桃汁配深海龍躉扒、黑松露菌醬焗黃油和時令臘腸臘味煲仔飯等。於9月1日前訂4人餐，會送1盒KIKI賞‧月奶黃月餅禮盒。

素食團圓

現時的素食千變萬化，除套裝更有自助餐供應。銅鑼灣中日素菜自助餐館樂園素食，趁中秋佳節以回家團圓作主題，由現時開始推出多款新菜，以芋頭、馬蹄和蘿蔔粒打製作的清爽獅子頭，啖啖口感。懷舊風格的桂花蛋白炒素翅，清新芳香。暖胃的上湯雲吞雞，以多款菇菌和素料熬煮成的白湯，湯清味鮮。至於薑蓉蟲草花蒸素斑塊是蟲草花蒸雞的素食變奏版，雞肉真身是蒸鮮腐竹。其他還有明爐素叉燒、燈影蜜糖乾燒紅菜頭、厚切魚生刺身和多款手工壽司，再加上指定前菜和串燒，選擇也很豐富。

送過節月餅

吃過飯後，和家人邊吃月餅邊賞月，最是圓滿。餐飲集團Aqua Restaurant Group旗下餐廳於中秋推出不同的主題菜單，The Chinese Library於9月9日至12日推出8道菜中秋晚宴，當中包括明月帶子餃、長腳蟹肉海膽春卷、雞雞油菌煀海鰻和臊子遼參等菜式。胡同於9月1日至30日供應的10道菜中秋晚宴，有黑椒和牛酥、竹岩魚香鹹水角、蒙古烤羊和青花椒鱈魚等，9月4日和9日惠顧的客人可參加中式燈籠手作坊。於指定時間惠顧上述餐廳，可獲送鐵觀音奶黃月餅。於9月9日及10日惠顧Dim Sum Library晚餐，每位獲送月餅乙件。惠顧張保仔於9月9日至11日的點心航遊、9月8日至11日的下午茶航遊，每2位可免費送烏龍茶奶黃月餅乙件，將月餅作飯後甜品，夠晒應節。

高質燒烤賞月

小時候的中秋節，長輩都愛呼朋喚友趁假日及秋風起來個BBQ團圓，長大了，不少同輩亦愛於中秋前後假日Call齊人BBQ，近年中秋日都熱辣辣，卻驅不散BBQ的熱情，最緊要的是簡簡單單就可以埋位燒，而營火食品Sparkler Food就為中秋佳節特別推出「燒烤特典」，帶來4款高質燒烤套餐，包括「饗‧日本和牛龍蝦燒烤套餐」（10人份）、特盛漁鮮燒烤盛宴（10人份）、進擊の肉食燒烤套餐（10人份）及「中秋賞月套餐」（6人全包燒烤套餐），即日起更享優惠價。以矜貴的「饗‧日本和牛龍蝦燒烤套餐」為例，有頂級日本和牛肉眼扒、8吋長中東龍蝦尾、巨型澳洲穀飼斧頭扒、自家調製彈牙巨型墨魚、入味水牛城天然豬肋骨、北海道半殼帆立貝、松露牛油大啡菇、原件羊架等，還配上各式各樣美食，包括招牌城寨雞中翼、咖喱魷魚、彈牙手打墨魚丸、爆汁手打牛骨濃汁牛丸等，另有4款涼拌小食、巨型串燒菠蘿、蒜蓉法包和意大利冷壓橄欖油噴霧，齊人開爐就燒得，方便又豐盛，食住團圓。

月餅變奏

吃過飯後，除了品味應節月餅，甜點還可以有不同選擇。Shake Shack由現時至9月22日推出2款節日甜品，就將月餅變奏再改良，Lava Custard Shake是雲呢拿奶昔加柚子、西柚和流心奶黃攪拌，杯底有鮮忌廉，質感香滑。Lava Custard Concrete以雲呢拿雪糕加流心奶黃醬、西柚、柚子和月餅脆脆打造，表面有流心奶黃月餅件，美味有趣。期間餐廳會在指定社交平台上舉行抽獎活動，勝出者獲送限量版節野餐墊。由9月1日至12日，客人惠顧任何套餐配其中一款甜點，可獲限量版中秋節紙燈籠。