東冲有料到：處之「泰」然

早陣子有關泰國的新聞弄得滿城風雨，但最近我有一位女性朋友剛從香港前來泰國，竟然跟我說乘搭的航班依然坐滿了乘客，而且她自己一位女生單獨來泰也沒有太擔心，順利地完成了半工作半旅行的7天行程，並已返香港接受隔離。

這陣子亦有不少名人及藝人指出泰國尤其是曼谷的情況基本上良好，也有人分析當下風聲如此緊，之前傳聞的街上擄人事件，不論真假也不會再有人亂來，所以反而更安全。

現時泰國街上真係充滿世界各地的遊客，無論來自西方抑或亞洲的，總有一個喺左緊。而近日來到泰國旅行的香港遊客亦大都覺得當地的市面情況跟部分新聞報道所講的不安全似乎有明顯出入。

而事實上根據保安局表示，截至8月26日在41宗的「賣豬仔」案中，39宗涉求職被誘騙，1宗涉網上情緣，1宗仍在調查中，未有發現案件涉在旅行中被擄走。

我個人來說，感到不安全的反而是大多數西方遊客都不戴口罩……不過隨着疫情逐漸減退，希望我的這些不安都是過分憂慮吧！

若你問我人在泰國，有甚麼特別需要留意呢？我只能說泰國人大多數都是友善的，無論你遇到甚麼問題，只要你大聲呼叫，相信身邊總會有泰國人願意伸出援手，所以不用太擔心。希望被綁走的人可以早日回港，匪徒們亦可以早日繩之於法。

胡慧冲