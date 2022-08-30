得1個出入口！BTS開騷招待10萬人宣傳世博恐出意外

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）早前成為爭取主辦「2030年釜山世界博覽會」的宣傳大使，並將於10月以宣傳大使身份在釜山舉行招待10萬人入場的免費演唱會，不少酒店坐地起價，更有本來已訂酒店的粉絲被單方面取消預訂，令他們大感無奈。

而BTS所屬的HYBE事務所今日（30日）透過官方社交平台公開演唱會的詳情，演出將在釜山港國際客輪站的停車場舉行，雖然觀眾人數多達10萬名，但演出場地的出入口只得一個，觀眾可於早上9時開始入場，而演出則於傍晚6點開始，但卻禁止帶飲品及食品入場，而場內包括5萬個固定座位及5萬個搖滾區企位，其中企位沒有分號碼，不少粉絲都擔心會發生事故：「早上9點就入場，但演唱會在6點才開始，是要人捱餓12個小時嗎？」、「要10萬人經同一條通道出入嗎？」、「5萬人擠在同一個搖滾區，太恐怖了吧」、「現場還會有小朋友，好擔心」。

另外，BTS成員V最近被公開多張與女團BLACK PINK成員Jennie的親密合照，上載照片的網民聲稱擁有2人擁吻的照片，有粉絲問他是否不怕被起訴，他說：「假如覺得我做的事是足以被起訴，叫YG事務所和HYBE事務所逮捕我吧。」他又聲稱自己發現照片後曾嘗試接觸Jennie，但對方沒有理會。