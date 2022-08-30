和食新味　壽司飯糰拉麵有驚喜

天氣熱，胃口麻麻，和食頓成為不少大小朋友熱愛之選，好似鮮味魚生海產配酸香軟熟米飯的壽司、餡料多變又豐富的飯糰，又或用料簡單又清新美味的拉麵等；當中的壽司飯糰更將是學生哥開學早午餐的喜愛之選呢！

Grab & Go輕食

要數最簡單方便的和食，必然是外賣小店的出品，而主打以新鮮及優質食材炮製各款物超所值的Grab'n'Go日式輕食的魚尚，最近為了迎接開學季節，魚尚大粒米太郎以全新鬼馬形象登場，用上煙韌且富彈性的特級日本產香米「宮城米」配以特等「頭水紫菜」，加上各種配料，炮製成各款飯糰，方便一眾學生哥、上班族及家庭主婦儲足「米」氣為生活打拚！品牌更特別以全新食材配方推出新口味和風滋味飯糰，包括以IMPOSSIBLE™植物豬肉製作的植物肉環保之選的金平牛篣植物豬肉飯糰，以及香濃醬油鰹魚鬆飯糰，更由即日起推出連串限定優惠及限量版禮品，好似大家可以驚喜價享用大蝦蛋沙律飯糰和紅鱈蟹沙律飯糰；另於即日至9月7日選購3個或以上飯糰可獲贈優惠券禮券一套（有效期至10月12日）、即日至9月14日購買飯糰及淨消費滿指定金額加HK$8換購精美實用的大粒米太郎便攜水樽一個及優惠券禮券一套，筍！

雲集九州魚鮮

想坐定定慢慢歎高質壽司？元氣又許是不錯之選！品牌最近推出全新「屋太君與德德」限定餐目及「九州祭」，代言人「屋太君」和「德德」化身成一系列滋味餐目，包括日式炸雞飛魚籽卷、四式芝士滑蛋章魚燒、麻糬今川燒（吉士味），以及外賣限定的兒童壽司盛，而外賣自取網上訂購更可換購別注版便攜小風扇呢！此外，品牌更特意搜羅來自九州多個縣市的優質食材，以獨特配搭炮製出7款充滿九州地道風味的壽司，包括柚子醬油漬鰹魚（枕崎市產）、天草真鯛（熊本縣產）、海の桜勘間八（鹿兒島直送）、炙燒明太子軍艦（福岡直送）和九州和牛等，一次過品嘗九州各地的鮮味。

人氣創意拉麵

想吃熱辣辣的和食，簡單又美味的拉麵相信是不少人的好選擇！由日本冠軍級拉麵大師林隆臣創立的人氣拉麵店「立体派」於9月5日起推出秋冬期間限定的嶄新創作拉麵系列，當中包括每日限售吸睛的「涼風紅楚蟹高湯鹽冷麵」、五倍特濃雞湯味噌拉麵，以及品牌推出的首款沾麵。主理人林隆臣先生更將於9月5日至9日期間由大阪來港親自演繹最新力作。涼風紅楚蟹高湯鹽冷麵的湯底用上日本鳥取縣的時令紅楚蟹熬製，搭配的鹽醬汁以薈萃日本新潟縣海岸的「笹川流藻鹽」及瀨戶內的「瀨戶內粗鹽」精華調配而成，再加上以白醬油及味醂醃製的新鮮花蛤，鮮香味美，配上北海道夢之力小麥粉製作只此一家的幼麵條，爽口掛湯。配料方面更有肥美的炙燒北海道帆立貝、日本九洲大分縣的蘭王蛋製成的赤心蛋、脂肪比例均勻的北海道十勝豚肉，佐以自家製的醋漬洋葱，酸香開胃。至於「五倍極濃雞白湯味噌拉麵」，濃郁極致的湯底以丹波地雞及秘製味噌熬製，綴以黑麻油及辣油，搭配自家製粗麵條、十勝豚肉角煮及高知縣奴葱，醇厚滋味。