本日日本：廢校大變身　必去3大人氣綜合設施

隨着日本少子化問題日益嚴重，很多學校都難逃廢校命運，幸好這些校舍不少經過改造後，能化身為具魅力的新設施，令荒廢的校園再次熱鬧起來。位於神戶市、擁有141年悠久歷史的湊山小學雖於2015年停辦，但最近卻蛻變成一所社區綜合設施NATURE STUDIO，內裏擁有水族館、釣魚池、Food Hall，甚至有啤酒釀造廠等多項功能，當堂成了該市的一大熱門蒲點！

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操場釣魚 課室水族館

剛於7月正式開幕的NATURE STUDIO主要分為4大部分，最受注目的莫過於將原本的理科室及圖書室改建而成的Minatoyama水族館，一大特色係沒有指定參觀路線，並於水缸前放有學生椅子及坐墊讓你隨自己喜好慢慢細看。而校園的操場則改為種植了果樹及香草等食用植物的Picnic Garden，盡頭處則有利用地下水炮製的釣魚池，釣到的虹鱒魚更可到旁邊的Garden Kitchen烹調享用。另外體育館則成了樓底超高的Food Hall，內裏集合了神戶人氣咖喱店 Mandrill、以青森蘋果甜品及飲品馳名的a la ringo及手工啤酒櫃位。不能錯過的還有入口旁的North建築，內有售賣香草、果樹苗及菜苗的Herb Shop，旁邊則有由供餐室改建而成的open air湊山釀造所，賣點係出品使用當地地下水自家釀製，當然要喝個痛快！設施免費入場，水族館門票成人¥1,200（約HK$68）。

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豪華帳篷 多重體驗

位於福岡縣朝倉郡有一條名為東峰村的小村莊，原有的小石原小學於2011年被廢校後，於2021年改建成包括宿泊設施及餐廳等綜合設施的AcquaCreta小石原，最近更與豪華露營公司glampark合作，開設當地首個Glamping場地glampark AcquaCreta小石原。場地內有兩個巨型圓拱形帳篷，各配備了冷暖氣、沐浴及洗手間等設備。 Glamping的過程可享受多種活動，例如體驗當地特產小石原陶藝製作，強調製品要樸實簡單兼有溫暖感，在導師指導下可挑戰一番。你也可在農場中種植山葵、毛豆、落花生及小松菜等蔬菜，亦可利用四季野生植物及水果製作具排毒功效的酵素糖漿，你甚至可以在大片草地上一嘗駕駛越野沙灘車的滋味！加上還可享用以東峰村蔬菜炮製的BBQ及由資深大廚烹調的意大利餐，保證令你食指大動！房價每晚每人¥18,590（約HK$1,060）。

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學習娛樂並重 共同工作空間

淡路島最近開設了一所集合多功能的綜合設施SAKIA，原來也是由廢置學校翻新而成。前身為於2014年停辦的淡路市立尾崎小學，改建後的設施以開放的學習場地為主題，打造出集合「食、藝術、學習及地域」的共享空間。其中1樓多功能禮堂改建而成的餐廳供應由淡路島產洋葱及淡路牛等製作的西餐及定食，並附設麵包店供應多款甜點，這裏更會用作產品開發的試驗廚房、舉辦烹飪班及網上研討會。同層還有供應大量繪本及兒童書籍的兒童圖書館KODOMONO，及為小學及中學生提供程式設計和3D模擬實驗講座的機械人教室。另外3樓的教室則成了用來工作或溫習的共同工作空間。而設施內隨處都放有藝術擺設及繪畫，未善用的空間亦計劃與藝術家商討合作，為訪客帶來更多的驚喜。