陳凱詠患「完show後遺症」　梁祖堯舞台劇撐Jer

由舞台劇演唱會梁祖堯、湯駿業、邵美君、趙學而及陳凱詠（Jace）主演，一連21場的《隔離童話集》圓滿結束。經歷了颱風襲港及替補演員上陣等波折，令眾演員經歷了有驚無險的一次演出體驗。譚玉瑛姐姐加盟演出，而Jace對於演出依依不捨，一完Show在台上已經淚崩。

首度參與舞台劇演出的Jace，尾場謝幕時眼淚已自動波滴個不停，坦言依依不捨：「上年做完自己演唱會時，頭幾日未意識到不捨感覺，或者完show後遺症，之後先發現完show後遺症好嚴重。今次舞台劇，如前輩們講，感覺好直接好真，好感受到21場裏面，觀眾嘅反應、喜與悲，所有嘢都係同我哋一班演員同步發生，感受到劇場嘅力量真係好強大，所以好多謝呢班咁有愛嘅台前幕後，入場觀眾、支持我嘅Fans，咁有愛去睇咗呢個舞台劇。」

她又說公演21場，花了個多兩個月時排練，培養出深厚感情，一齊經歷21場演出，每晚晚公演時所有事都是重新經歷一次，甚至某些日子是一日經歷兩次。她坦言演過舞台劇後就上了癮，揚言如有機會必定會再參與演出，更希望有機會參與Musical（音樂劇）。

另一個給予觀眾的一大驚喜，就是譚玉瑛飾演本尊，湯駿業感謝對方：「我飾演嘅陳大文係一個成長入面走咗歪路嘅人，慢慢變咗一個好乞人憎好Mean嘅人都唔知。要可以勾番起大家童真，就要搵一個人所共知嘅象徵，所以得到譚玉瑛姐姐。佢都係我哋成長嘅年代，睇住我哋大嘅一個好特別嘅前輩，所以搵咗佢。搵佢都係膽粗粗問Friend攞咗電話，然後佢二話不說話：『好呀！玩呀！』所以好感動。」

邵美君就覺得另一個考驗是演員的家人確診，令劇組要作出應變：「演員變咗密切接觸者，佢立即做核酸檢測，按照程序做晒測試同隔離後發現冇事，之後亦可以歸隊，係一次好驚險嘅情況。」

另外，梁祖堯在劇中加入大量歌曲，其中一首歌就是MIRROR成員柳應廷（Jer）的《人類群星閃耀時》，他表示：「首歌啟發咗我創作靈感，通常作為編劇寫一個戲時，會聽住歌嚟寫做我嘅想像，呢首歌令我感動，寫出動人嘅場面。」