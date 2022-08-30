炎明熹謙稱遠遠不及菊梓喬　目標超越一姐有志氣

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）與張馳豪（Aska）下午（30日）出席活動，2人更為活動首次合作錄製歌曲及拍攝MV，他們表示雖然拍練時間倉促，但總算滿意表現，Gigi説：「一齊喺錄音室，但係分開錄，都係到拍MV嗰陣先第一次現場聽，覺得幾好，會正式聽多次。」問到有否考慮打造成螢幕情侶合唱情歌？Gigi笑言大家身高相近可以挑戰吓，又不擔心2人會有代溝：「代溝個溝字3點水，所以係要溝通，水就通囉。」對於早前被姚焯菲指有代溝而拒絕合作，今次能獲Gigi首肯，Aska笑言好開心，他説：「其實同『聲夢』個個都咁Friend，個個都想合作。」

即將迎接新學年的Gigi，表示已完成暑期功課，亦預備好心理及心態，準備做好學生的本分。問她現在工作多是否已可自己交學費？她謙稱仍未到這程度，又表示向來有儲蓄習慣：「以前屋企人畀零用，或者過年利是我都會儲起，依家賺到錢都會儲起，以前我數完利是會再叫屋企人幫手數多次睇吓有冇錯。」問她現在賺到錢是否會放入銀行不需要再數？她笑言要問經理人：「好似多咗3個0。」然後又突然開始數手指，當數到一億時便搞笑說：「我一億都冇，得一個零！」

談到今年已推出4首新歌的Gigi，已超越菊梓喬於「TVB Music Group」的地位成為「一姐」，Gigi說：「我遠遠不及，但會繼續加油。（想唔想做一姐？）都其中一個目標，但順其自然，我有比做一姐更遠嘅目標，就係做一位歌星。」問到Aska會否想成為「一哥」？他笑言不用做一哥：「想做唱作歌手可以幫人寫歌，有機會唱歌畀大家聽，係我們聲夢歌手嘅目標，做唔做到一哥，好似Gigi咁講順其自然啦。」