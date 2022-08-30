鄭欣宜分享同羅文相處點滴：佢差啲做咗我爸爸！

藝人鄭欣宜今日（30日）出席《羅文．傳承 全城紀念演唱會》記者會，屆時有份表演的欣宜上台分享與羅文相處點滴時笑言：「我經常同佢講笑，我話如果人生緣分唔同少少，佢可能就係我爸爸。佢對我唱歌以及對舞台嘅熱愛唔多唔少都有影響，佢同我媽咪（沈殿霞）合作無間，曾經組過情侶合唱團，係媽咪最好最好嘅朋友。」她又指今次是自動請纓要求參與。

欣宜受訪時，在現場見到羅文的經典歌衫坦言回憶滿滿：「雖然我冇真正接受過佢嘅指教，我印象最深刻係佢同我媽咪講，做藝人企上台啲衫一定要靚，呢個係對舞台、對觀眾及對自己嘅尊重，佢每次造型都好創新，好難得。（紀念演唱會時會着靚啲？）可以着得華麗啲。」問到會否覺得自己在音樂上已交到一張亮麗成績表給羅文？她謙稱：「我未滿意，可唔可以唔交住，因為永遠都可以做得更好，如果有一日我話呢張成績表好好要交畀佢，佢可能都唔想見到，因為佢自己都係不斷求變同進步自己，接受新挑戰。」提到她在台上指羅文差點成為其父親，她說：「因為我真係好鍾意佢，佢亦好欣賞我，佢成日畀我食嘢但又要我減肥，佢叫我專心讀書但又想我唱歌跳舞，呢啲就係家長嘅感覺，好複雜。」