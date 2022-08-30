黃凱芹紅館開騷賀出道35周年　 自爆同周慧敏一直用Email聯絡

歌手黃凱芹（Chris）下月17日將在紅館舉行35周年演唱會，日前他作客無綫娛樂新聞台《StarTalk》專訪，Chris表示：「唔知係咪男人去到某一個年紀就唔顧身世，不修邊幅，我平時唔可以話係爛撻撻，但會係一個好隨意嘅人，所以有歌迷話我點解你成日咁樣，以前都唔係咁。(平時有冇Keep Fit？)我冇特別Keep，可能生活習慣影響，飲食方面自己唔會食啲肥膩嘢，又唔食消夜，有適量運動，好鍾意游水，因為游水帶氧運動有幫助，可以塑型。」

談到35年來的圈中朋友，Chris直言跟周慧敏合作多年，擁有強烈CP感：「我哋因為電台而認識，我仲早佢幾個月入電台，好開心聽眾好受落，變咗電台嘅最佳拍檔，引伸到舞台上音樂上都係最佳拍檔，CP感好重，我哋合唱嘅歌，如果搵另外一啲人唱好似唔得咁。」周慧敏曾透露兩人一直用電郵溝通，他說：「其實當年係佢教我用電話，佢仲搵咗啲朋友幫我買同Set Up電腦，跟住就用Email聯絡，自此我哋就Keep住用Email就夠！好似上次佢開周年演唱會，都係用Email搵我，不過我成日唔Check，差啲Miss咗！仲畀佢問番我點解咁耐都唔覆！」

Chris直言易滿足，他說：「其實35年已經賺咗，我要做嘅嘢已經做過，我拍過劇、做個主持、出過好多唱片、演唱會，我仲搞過舞台劇，如果35年之後，可以搵一個拍檔做一個雙人演唱會就好！可能會係一個新衝擊都未定。」