陳柏宇自認唱腔懷舊　絕對妖得起

歌手陳柏宇、陳明憙、林志美、區瑞強等今日（30日）出席《羅文．傳承 全城紀念演唱會》記者會，並由鄭丹瑞擔任主持，現場播出羅文兩位姊妹的視像片段，她們稱今年適逢羅文逝世20周年，是個特殊日子，加上近幾年受疫情影響也沒法舉辦紀念活動，故很想趁20周年舉行一個公開活動，最後在羅文好友陳淑芬推動下籌辦了今年紀念演唱會。各人分別上台分享跟羅文相處的軼事，其中區瑞強盛讚對方的音樂才華，以及大爆當年一件令羅文嬲嬲豬事件：「有次佢上我個電台節目，佢初時見到要做3個鐘，佢話3個鐘點唱呀，後來唱到要播新聞，唱得興起嘅佢話唔好播新聞，我要繼續唱，最後因為要播新聞，佢就嬲爆咁走咗。」

陳明憙與林志美會在演唱會上合唱，林志美表示：「我同佢爸爸（音樂人陳少琪）就合作得多，同佢個女就第一次合作，感覺好奇妙。」林明憙坦言獻唱羅文的歌有一定難度，因為唱腔太獨特。陳柏宇反而認為沒有壓力：「因為我個唱腔偏懷舊，所以唱佢嘅歌反而舒服。」問到歌單，他就要保持神秘，但自言不用勁歌熱舞：「我跳舞冇人想睇，我自己都唔想睇，不過我都妖得起，希望歌單畀到大家驚喜。（到時會唔會着得靚啲？）會尊重場合又不失個人風格。」