Q：我是中六畢業生，未拍過拖，由年初到考DSE公開試，晚晚都溫習到好攰但依然有失眠問題，半夜兩三點輾轉反側時，唯一是每晚睡前自慰可令情緒放鬆和盡快入睡，這做法一直持續到放榜，我才嘗試去節制。現在相信是有了後遺症，發覺只有微弱的晨勃，刻意撫弄也是半軟的。早在考試前已發現這後遺症，但因抵受不住而繼續半軟着去自慰。請問我需要看醫生嗎？去哪裏求診呢？有機會回復正常嗎？很擔心以後都不正常。

Patrick

A：對於發育期的男生而言，自慰是源於賀爾蒙高漲、生理衝動而產生。過程中，它能讓青少男更了解身體變化，並舒洩旺盛的性慾和精力。

自慰本來並不傷身，但若個人處於某些非常時期，舉例學生身處考試戰鬥期、在職人士拼搏業績等，精神狀態焦慮又緊張，身體反應亦會隨之異常亢奮。為發洩心理焦慮，有人會暴飲暴食，有人會在現實中或蹓躂互聯網世界中罵人、發脾氣、狂言亂語，亦有人會藉性發洩來處理焦慮症狀。

然而，上述舉例的減壓法，均屬「擦邊球」、「踩界」的行徑，一旦失控，當時人易被這些行徑牽着走，凡事欠缺適可而止便會釀成負面結果。閣下所覺察的後遺症，明顯源於自慰太兇。沉溺自慰有如食滯，食滯時腸胃不適是警號，自慰超出「熔斷點」，為阻止個人持續傷害性機能，腦部乾脆發出「熔斷機制」指令，強制極度疲倦、生理負荷超標的性機能停機，這能最快捷地阻截傷害。性機能系統停止運作包括短時期的性反應遲緩、勃起困難、硬度不足和持久力不足等。期間縱使個人的心癮、性癮難當，性反應仍維持靜態。閣下尚可觀望，並必須至少持續四星期作短期禁慾，性機能有望逐漸恢復。若禁慾期後性機能依舊沒起息，建議前往家計會「青少年保健計劃」求診。

李偉儀