熱到爆晒汗　激戰更奔放

雖然好快就到中秋節，但係天氣仲係鬼死咁熱，如果睇埋日本AV界嘅「真夏系列」就真係會熱上加熱喇！講男女主角喺熱辣辣嘅日子撻着，埋身肉搏時玩到流晒汗，熱情同激情足以令觀眾睇到熱血沸騰呀！

手到拿來

喺FALENO出品嘅《降落在沙灘上的醉酒女神》中，美乃雀趁住盛夏時節，換上一身鮮艷泳裝去到海灘獵男，由於身材惹火又靚女，勾引男人可以話心到拿來，而雀妹成功冧到男人暈陀陀之後，就會帶對方到更衣室激戰，甚至即席喺沙灘上翻雲覆雨！有時美乃雀覺得唔夠喉，更加會一次過勾引兩個壯男，去到附近嘅旅館大玩3P，盡情地享受激情四射嘅熱辣辣床戰！

若隱若現

由片廠大人之劇場推出嘅《在盛夏的辦公室裏，與渴望的女上司大汗淋漓激戰》，講述打工仔大雄喺放假嘅日子都仲要加班，最慘就係遇着公司冷氣壞咗，真係又焗又熱，幸好有大雄一直仰幕嘅女上司廣瀨里緒菜陪佢一齊加班，總叫做有番啲生趣。由於天氣太熱，里緒菜亦熱到出晒汗，白恤衫被汗水濕透搞到若隱若現，令到大雄唔能夠專心工作，更加被對方搞到情迷意亂，忍唔住撲埋去嚟個霸王硬上弓，大雄強烈嘅雄風令里緒菜獲得前所未有嘅高潮，之後菜妹更主動要求大雄梅開二度，將辦公室變成慾望性地！

簡評

本仙一向都好鍾意夏天，因為熱到成身汗嘅感覺真係幾爽，不過都不及欣賞滿身香汗嘅AV女優咁過癮，就好似今日為大家介紹嘅作品咁！當中本仙最鍾意美乃雀嘅《降落在沙灘上的醉酒女神》，原因係雀妹愈來愈有女人味，而且身材一流，演出時又能夠將慾求不滿嘅特點完全演繹，加上激戰時瘋狂使出高超嘅騎乘功夫，令作品精彩萬分又有劇味！