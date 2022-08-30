無窮之路II︱陳貝兒探討兩大環保項目　了解長江生態問題

藝人陳貝兒（Janis）主持無綫節目《無窮之路II—無價之保》告別可可西里後，台前幕後轉移到重慶市江津區，及位於雲南大理的蒼山洱海，探討「長江禁漁」及「洱海重生」兩大環保項目。第一站江津區時，攝製隊先後與專門研究長江生態的內地專家姚維志，及志願護漁隊隊長劉鴻等會面，深入了解長江流域的生態平衡之前如何因為人類的私慾，及毀滅式極端捕魚手法，以致生態受到嚴重破壞。

劉鴻8年前與志同道合、來自不同行業的人自發組成志願護漁隊，每晚都在海上來回巡邏打擊非法捕魚活動，協助政府破獲案件多達逾2000宗。在「十年徹底禁捕計劃」宣布之前，並未獲得任何資助的他，無論船艇裝備及油錢都是自費，每年花費金額高達7、80萬人民幣（約8、90萬港元），但他卻義無反顧，且謂：「自己的母親河，這麼好的環境，我們這一代把魚殺光後生物鏈斷了，這個長江就沒意義了。」

劉母對兒子的行動亦大表支持：「母親河大家都要用，該抓的就抓！」Janis跟着完成巡查後，更對劉鴻等人佩服不已：「成個行動隊長一直冇放過任何一個可疑目標，成隊人都好熱血，今日我體會到佢哋真係非常唔簡單。」

第二站洱海時，攝製隊走訪兩位民宿老闆、以及大理州環境監測站副總工程師楊曉雪等等，以探討洱海如何「成為旅遊、敗也旅遊」。「洱海重生」環保項目推行後，受影響的除了有逾1800間民宿民房外，還有數萬名當地居民生計受到影響，為了協助相關人士渡過非常時期，政府單是賠償民宿遷拆費用的金額估計高達40億人民幣（即約45億港元），尚未計算叫停旅遊業所損失的稅項，難怪有民宿老闆受訪時感嘆謂：「為了讓水質得到改善，政府跟做民宿的人都下了很大的決心、作出了很大的犧牲。」