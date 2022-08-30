蘇玉華感謝林海峰請食蕉：佢真係我救星！

藝人蘇玉華與林海峰（Jan）今晚（30日）現身電影《正義迴廊》首映，蘇玉華透露拍攝其中一個盤問場口時差點虛脫，幸得Jan請她食蕉：「我飾演大律師，要步步進逼去盤問對手，需要好集中精神，拍完一次要抖一抖，但我連續拍咗2次，導演要我演多次嘅時候真係虛脫，所以Jan真係我救星。」

Jan坦言拍攝時正值疫情高峰期，大家都擔心染疫，加上劇本沉重，所以拍攝氣氛緊張：「我好大壓力，因為大家都好認真，就算鏡頭以外，大家嘅情緒都好似喺舞台上咁，我唔敢騷擾佢哋，我估大家睇完套戲，喺街撞到戲中兩位殺人犯，都會避一避，因為氣場太勁，我喺現場見到佢哋都驚。」

他續指片中演員絕大部分都是演藝學院出身，自嘲自己似局外人，抱持來學習的心態：「當收到演出邀請嘅時候，我係想即時答應，但都係遲啲先覆。個班底好吸引，以前喺台下做觀眾，依家可以現場睇，後來導演話蘇玉華會演，咁你得唔得，我話我緊係OK。」蘇玉華直言很希望Jan答應演出，因對方口才佳，認為對方的加入令電影錦上添花。Jan講笑指今次是最長的客串，最短的主演。講到老公潘燦良正忙於演出舞台劇，蘇玉華笑謂正好，不用被對方騷擾，大家各有各忙：「我依家喺浸會大學教書，好快開學，所以要忙住備課。」

張凱琪疑似不雅片流出後首現身

戲中演員楊詩敏（蝦頭）和張凱琪（Kiki）都有出席，Kiki自疑似不雅片流出後首度現身公開活動，但就未有接受訪問。

蝦頭被爆拍攝該片時十分投入，在鏡頭以外會突然喊，蝦頭表示花了很大功夫為角色作準備：「我係飾演殺人犯嘅家姐，係一個好愛錫細佬嘅家姐，同我以前演嘅角色好唔同，記得拍完落口供嗰場戲，導演Cut機後我有種情緒出唔返嚟嘅感覺，係我第一次有呢個感覺，我自己都好驚訝，原來我係咁投入個角色，可能因為我未接觸過呢種角色，以往都係演搞笑角色，所以對我來講係好大挑戰，多謝導演俾機會我。」

蝦頭自言現實中的自己並不搞笑，性格安靜且情緒化，又指作為演員，很想演繹不同角色，例如反派以及街市菜販這類貼地角色，但揚言不會放棄搞笑演出，會繼續帶歡樂給大家。