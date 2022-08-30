現今網紅界有句流行語，就係「乳不巨何以聚人心」，而呢句話套用喺韓國超人氣網紅Sejinming身上，就最適合不過，事關佢對究極巨乳唔單止勁爆網紅界，人氣更係衝出國際，相當厲害！

真材實料

有人話唔同地方嘅人審美觀都有唔同，因此歐洲男士又點明白到亞洲女網紅嘅魅力呢？如果咁諗就錯喇，因為有樣嘢不論任何國度嘅男士都會為之雀躍，就係巨乳！韓國網紅Sejinming就係憑住一對I Cup究極巨乳，而成功吸納超過109萬位粉絲，當中更係嚟自世界唔同各地添！

今年21歲嘅佢，2020年憑住火辣比堅尼寫真照，驚艷一眾網民，不過由於上圍太過巨型，因此令唔少網民懷疑係經過後天加工而成，為此Sejinming便向大家澄清，佢嗰對I奶絕對係真材實料嘅純天然巨乳。如果佢所言屬實嘅話，只能慨嘆一句上天真係太唔公平喇，因為佢唔單止一對巨乳迷人，樣貌更係可愛又可人，配合埋一條纖腰，試問咁完美嘅身形點可能喺凡間出現呢？

無辣不歡

隨住佢嘅人氣大爆發，唔少人對呢位天生巨乳嘅網紅感興趣，便發現佢原名叫金裕貞，家陣嘅網名正係本名Sejin Kim修改而成，從另一個角度睇，佢算唔算係改名後令運勢更強呢？

Sejinming除咗係網紅之外，原來佢亦係桌球高手，小學六年級便開始打桌球，仲要係日日都去篤波嗰種，佢坦言因為自己太沉迷，搞到冇心機讀書，直至高中時先至冇咁沉迷，難怪佢偶爾喺社交平台上會分享篤波時嘅英姿。另外，佢好鍾意食辛辣嘢，無辣不歡嘅佢表示非常享受辣到出一身汗嘅感覺。而佢就最討厭食薄荷朱古力，覺得味道相當古怪，曾經有粉絲送咗盒薄荷朱古力畀佢，雖然好抗拒，但係仍然將朱古力食晒，因為佢話粉絲對自己嘅愛係唔可以浪費。

Profile

出生地：韓國

身高：164cm

三圍：32I-22-33

Sejinming一啲都唔浪費佢嘅爆乳魅力，只要睇過佢喺社交平台分享嘅寫真相，都會發現有個共通點，就係佢例必會露出胸前深溝，而嗰種深不見底嘅感覺，真係超誘人呀！