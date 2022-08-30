Yoon A捲三角戀嗌幸福　玄彬谷《秘密任務2》預告揸電蚊拍上陣

韓國型男玄彬、混血韓星Daniel Henney與女團少女時代成員Yoon A主演的《秘密任務2：International》將於9月7日在韓國開畫，並會於8日在香港上映，眾人今日（30日）下午現身在首爾龍山區舉行的傳媒首映禮。

談到是相隔5年再與其他演員聚起來，玄彬說：「我們在拍第1季時合作得很愉快，今次當然也是很好，因為已經很合拍，所以比之前拍得更有趣。」至於新加入的Daniel就表示：「第1季我看得很開心，所以在拍攝之前好緊張，今次是我和玄彬繼《我係金三珣》之後相隔17年再合作，是好愉快的時間。」

玄彬在第一季利用紙巾的動作戲令觀眾留下深刻印象，他透露今次的動作戲也有用到日常生活的物品：「畢竟要找用來做道具的日用品是很難的，我和武術指導聊了好久，在現場找可以用來代替廁紙的東西，用電蚊拍的動作戲就是這樣誕生的。」

而Yoon A在戲中與玄彬及Daniel發展三角戀，她笑言拍攝時感到十分幸福：「就算是今天看電影的時候，看到他們兩位因為我而牽制對方，我也感到很幸福，有好多令我心動的地方，我只能說那真是非常幸福的工作環境。」