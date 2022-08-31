【是日通勝】

農曆八月初五

壬寅年 戊申月 丙辰日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：交易、動土、立約

忌：作灶、修廚、補垣

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：21、27、37、47

幸運顏色：銀、白

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：財運一般，處理錢銀要謹慎，勿輕舉妄動。

金牛座：受惠於天時地利人和，謀事易取得好成績。

雙子座：投資要看清楚市場走勢，盲目跟風易破財。

巨蟹座：面對感情事不夠理智，嘗試把眼光放遠一點。

獅子座：幸運指數排最後，事業上接連遇上棘手問題。

處女座：只要平日沒有做虧心事，霉運的影響很有限。

天秤座：做好本分最緊要，佩戴黑曜石有助改善運勢。

天蠍座：別妄想有不勞而獲的僥倖，謀事要付出心力。

人馬座：健康存隱憂，偏食是大忌，建議多吃蔬果。

山羊座：求財要循正途，勿鋌而走險，謹記知足常樂。

水瓶座：運勢勝人一籌，生活冇煩惱，心情也好到極。

雙魚座：渾身正能量，待人接物愈寬容，運氣會愈好！

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）猴 財運強

（跌）兔 疑心重

鼠：異性緣強，單身者有望遇上不錯的對象。

牛：工作機遇不會從天而降，要靠自己爭取。

虎：正財運好轉，之前的付出終迎來收成期。

兔：敏感多疑，易因別人的一句玩笑而扯火。

龍：求財遇阻力，要保持冷靜，勿輕舉妄動。

蛇：心境平和，處理公事或私事都順風順水。

馬：自信心強，面對競爭壓力反能激起鬥志。

羊：謀事要理性，易獲別人信任，有助成功。

猴：財運亨通，投資親力親為，獲利冇難度。

雞：工作運不錯，趁勢努力，有望事半功倍。

狗：是日沖煞，生活多變動，需要沉着應對。

豬：加強溝通，多與同事互動，利事業發展。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

玄關風水宜忌

與大門緊接的玄關（風水上稱為內明堂），除了是氣流進入大門內藏風納氣之處，亦是防止家中旺氣外泄的緩衝區，故此裝潢上也有其風水學問。

光線明亮：玄關宜光亮，建議在玄關位置裝設燈飾照明，燈飾光線柔和，燈飾形狀亦適宜以方、圓，不帶尖角為主。

整潔清爽：玄關宜保持整潔清爽，不宜擺放過多雜物，所謂「財不入污門」，玄關如堆放鞋子，視覺雜亂無章，加上穿着過的鞋子始終帶有垢氣，氣味形成「味煞」，令居住者精神難以集中，容易作出錯誤決定，故此附有櫃門的鞋櫃比鞋架為佳。

擺設屏風：部分屋主喜歡以屏風分隔玄關位置，除了可阻擋大門對窗戶造成的「穿堂風」，亦可起裝飾作用。惟手工過分花巧或細緻的雕工，反令屏風形成氣口，玄學上稱為「朱雀開口」，不但失去遮蔽作用，反會導致氣流渙散，令口舌爭拗增多。此外，屏風最少要與大門相隔三米，以免將納財的空間收窄，影響財氣入宅的力量。

裝設鏡子：不少人喜歡在玄關裝設鏡子，但要注意大門忌與鏡子對沖，否則每次回家，打開大門隨即看到鏡子中自己的倒影，不但會吃驚受怕，更會帶來金屬所傷之象。