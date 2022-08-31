寇比力克遺作成導火線　湯告魯斯與妮歌潔曼因拍戲搞到婚變？

英國電影大師史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）離世至今已有23年，他的作品極具爭議，其中遺作《大開眼戒》（Eyes Wide Shut）更是話題多多！片中男女主角湯告魯斯（Tom Cruise）和妮歌潔曼（Nicole Kidman）因拍攝此片而吃盡苦頭，他們更一度被傳因拍攝這部電影而踏上離婚之路！

《大開眼戒》的故事描述「靚佬湯」飾演的醫生威廉常經常帶着美艷動人的妻子艾莉絲出席上流社會的聚會，在他聽到妻子曾迷戀一位陌生人後，開始互相猜疑、妒忌，醫生因此而離家出走並好奇驅使之下潛入一個神秘舞會，並經歷一場如夢似幻的奇情冒險。其中神秘舞會的一場因有太多性愛鏡頭而遭多番刪剪才能上映。

《大》無論戲裡戲外都充滿神秘色彩，由於寇比力克有飛行恐懼的問題，整部電影要在他的居住地英國倫敦取景。就算片中的紐約場景都要在英國大型片場內搭建。由於寇比力克出名「慢工出細貨」，最終影片的拍攝工作期長達400日，創下《健力士世界紀錄大全》史上最長拍攝期的電影。而曾經在寇比力克的《烈血焚城》（Full Metal Jacket）中參演的男星Vincent D'Onofrio在《大》開拍前曾給「告魯斯夫婦」一忠告就是：「租屋住，因為你會在英國一段長時間。」結果他們被講中一直留在英國直至影片拍攝完畢為止！

寇比力克出名製作認真，其中有場妮歌與一名海軍官員造愛的場面，雖然鏡頭只得1分鐘，但他卻拍足6日。而他拍攝時更禁止「靚佬湯」到片場。飾演官員的Gary Goba表示拍攝那場性愛鏡頭連續6日每日拍攝至少8小時。由於主題講夫婦不信任對方，寇比力克在拍攝期間特別安排「告魯斯夫婦」與他一同見心理醫生，會面期間他們「盡吐心中情」講自己現實生活中的問題以及恐懼。根據妮歌所講的是「殘酷的誠實」，她與「靚佬湯」事後都發誓永遠不會透露他們在會面時討論過的內容。

雖然因為這部電影而賠上婚姻，但妮歌亦稱與寇比力克合作簡直有如在「電影學校內上課」獲益良好，她亦爆原本拍罷《大》之後考慮息影而投放更多時間來照顧家人。不過寇比力克卻游說她不要浪費自己的演戲才華。最終成功令妮歌打消息影念頭！