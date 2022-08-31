取代鞏俐成隱藏版「星女郎」！「台版周慧敏」復出舞台惹熱議

「星爺」周星馳電影套套經典，更帶挈唔少「星女郎」爆紅，其中鞏俐當年與周星馳合作幾套電影而為港人認識，但原來與周星馳演的其中一套電影，仲有另一個隱藏嘅台灣版本，女主角並非鞏俐，而係有「軍中情人」之稱嘅台灣玉女歌手方季惟。事關當年台灣政策不容許有內地演員參演嘅電影上映，故專誠拍攝台灣專屬版本，而當時一出道即迅速走紅、好比「台版周慧敏」嘅方季惟，就獲欽點取代鞏俐成為台版女主角，更獻聲演繹粵語版與國語版的主題曲《恨在今天再相遇》及《怨蒼天變了心》。

近日方季惟被翻出演出近照，與當年嘅玉女照作比較，指現年55歲嘅佢雖然臉上有歲月嘅痕迹，但女神風韻依舊，大讚係天然美女：「沒加工的美女，看了就是舒服」、「她本人真的又瘦又高臉又小」、「不想說她凍齡，畢竟還是看出有歲月的痕迹，但更能展現這年紀的風韻，由年輕美到現在的軍中情人」。其實方季惟早年事業如日方中時卻不幸患癌，幸好成功痊愈但就淡出歌壇多年，至近期才復出登台獻唱，而曾係唔少男士夢中情人嘅佢至今依然單身，仲自爆已單身30幾年，期間即使不乏富商、鮮肉追求都不為所動，全因認為一個人更自在。