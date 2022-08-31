阮兆祥的Talk︱盡晒港式英文　借題發揮拜師十優麥明詩

勇於創新的繽FUN星網首個線上收費棟篤笑Show，由梅小惠擔任製作總監，邀得「笑匠」阮兆祥打頭陣舉行《阮兆祥的Talk》，上周第一場已叫好叫座，反應熱烈。今個星期第二場，由康活健NMN PRO MAX及NOS+聯合贊助的「爛Gag篇」，定於今日（31日）中午12時上架，圈中好友紛紛現身支持，盡晒港式英文的祥仔，揚言要跟劍僑高材生兼港姐冠軍麥明詩學英文！

為籌備一連兩場的棟篤笑騷，阮兆祥由度古仔至完成僅花了一個多月，除了圈中好友撐場，連祥仔媽咪，以及一班追隨多年的鐵粉也瞓身支持，既舉燈牌又送上鮮花及禮物，令祥仔感動非常。基於疫情持續兩年多，對大眾可謂十分困擾，久而久之連面上的笑臉也逐漸消失，故祥仔決定炮製一個會令人開心，兼且笑足全場的棟篤笑騷，內容不乏有味笑話，但卻樂而不淫。

祥仔坦言於緊絀時間完成兩場騷，感覺如釋重負：「呢個騷唔係一件簡單事，預備時間太緊迫，由內容到製作，點樣配合個騷，不過小惠帶領嘅團隊好出色，個騷係用演唱會成本去做，我好期待下一次演出。」談到把「十優港姐」麥明詩擺上枱，他表示要跟對方學英文，對此祥仔笑說：「都係借題發揮，咁讀得法律，英文一定好，如果講到美貌與英文並重，一定諗到佢！（你仲出賣小惠，擺埋佢張相出嚟！）呢樣佢係知嘅，只係堅持張相唔畀後期製作，本來我想將外國人相同佢二合為一。」

對於小惠家姐梅小青一度以為二人會成為拖友，最後僅成為閨蜜感失望，祥仔表示：「有時一世做朋友比一世做夫妻來得長久，大家咁多年似兄弟感情，大家心照。（你陪小惠過度最唔開心日子！)好朋友就係要咁，感情只係過程，友情更長久都未定。」

面對媽咪睇到哈哈笑，祥仔指媽咪為人樂觀，受對方啟發才能成就今天的他，至於一班鐵粉就不用多說，祥仔透露最長情的一位粉絲已跟隨他30年，雙方感情好到不得了，其中一位粉絲更於結婚日索性邀他擔住證婚人：「佢邀請我時都懷疑過佢媽媽會唔開心，但佢老公都係我粉絲，所以雙方家長係默許咗，我可以話係見證住佢哋成家同有小朋友，呢份感情好難得。」

而與祥仔相識逾廿載的康華，則專誠調配工作來撐場，表示難忘首次與祥仔出埠拍節目，期間於旋轉觀光塔遇上停電，結果一行人從5層高的直梯爬下來，祥仔更率先到下方作保護，慎防大隊一不小心掉下去：「佢真係好細心，呢件事到今時今日我都好記得，所以佢Keep住喺我心面好多年。」

大家觀賞完首集棟篤笑唔夠喉？第二集內容會更加精彩，還有談及纏繞多時的疫情問題，以幽默風格來演繹，如「渣男會開心，點解呀？因為仲未通關嘛！佢哋惟有留港通姦!」