高鈞賢拋低靚仔包袱　擔正男一挑戰搞笑戲

近年主力內地發展的藝人高鈞賢（Matthew）之前參與了多套無綫劇集演出，包括《廉政追擊》、《法證先鋒V》、《白色強人2》及《一舞傾情》，於《白》劇中，他的演技更是相當出色，被網民「洗版式」於社交平台激讚。現時他正拍攝內地電影《再見初戀》，繼《包青天之命懸科舉》後，再度擔演男一，更與內地一級女演員孫桂田合作演兩母子。

Matthew於《白色強人II》中扮演劇中頭部中彈，不時出現抽搐情況的病人神似得來相當自然外，其內地戲更是演得令人動容，據知就連無綫高層曾勵珍看片時，都大讚他做得出色。對於被網民讚他拋低靚仔包袱演好戲，Matthew接受東網訪問時說：「自己喺呢行10幾年，一直都默默耕耘，希望每年都有進步，見到網民啲留言都好感動、好開心。我都係由香港先生出道，當時都喺香港觀眾投我一票，我一直都想做番啲成績畀大家睇，其實之前《白色強人II》內地播先，反應都好好，估唔到香港都咁好。」

現時，他正於內地長沙為電影《再見初戀》拍攝，此片是愛情搞笑片，劇中擔演男主角的他，今年已拍了三劇兩電影的他說：「今次係我第一次拍搞笑戲，同啲演員合作得好開心，戲中我同孫桂田合作，二人飾演母子，都有好多場感動喊戲，Matthew說：「佢已經80歲，但好犀利，教咗我好多嘢，戲中佢做我媽媽，有幾場感人嘅喊戲，佢都帶到我入戲，一TAKE就已經做到導演滿意，好開心可以同唔同地方嘅演員合作，吸取經驗。」